کتاب «قاعده حرمت اعانه بر اثم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قاعده حرمت اعانه بر اثم» نوشته سید مجتبی نور مفیدی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

کتاب «قاعده حرمت اعانه بر اثم» از پنج فصل تشکیل شده و نویسنده در فصل نخست با ذکر چند مقدمه، پیشینه، اهمیت و تنقیح موضوع بحث را مورد توجه قرار داده.

وی در فصل دوم به مفهوم شناسی قاعده حرمت اعانه بر اثم پرداخته و ضمن آن مباحثی همچون «مفهوم اعانه»، «اقوال در معنای اصطلاحی اعانه» و «بررسی جهات پنج گانه در مفهوم اعانه» را تبیین کرده است.

فصل سوم این کتاب، ادله «قاعده حرمت اعانه بر اثم» را از طریق بررسی آیات مرتبط بررسی کرده است و همچنین در فصل چهارم آن ادله سنت، اجماع، عقل و سیره این قاعده مورد توجه قرار گرفته است.

فصل نهایی این کتاب هم با عنوان «تطبیقات قاعده»، مباحثی همچون بیع العنب ممن یصرفه خمرا»، «بیع الخشب او ماده اخری لمن یصنعه صلیبا او صنما» و مواردی از این دست بررسی شده، مجموع صفحات این کتاب ۱۶۸ صفحه است.