به گزارش خبرنگار مهر، اتهاماتی که فرهاد قائمی علیه سرمربی تیم ملی والیبال مطرح کرده حواشی زیادی برای ولادیمیر الکنو در جهان والیبال به وجود آورده است. پس از دخالت محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال و دعوت از فرهاد قائمی برای حضور در اردوهای تیم ملی بدون اطلاع قبلی سرمربی، دامنه حواشی روز به روز بیشتر می‌شود.

دومین کنفرانس خبری الکنو، روز دوشنبه برگزار شد و مربی روسی درباره نحوه دعوت فرهاد قائمی به اردوهای ملی شفاف سازی کرد اما ناگفته‌هایی را باقی گذاشت چرا که به واسطه یک دوست مشترک منتظر عذرخواهی فرهاد قائمی به دلیل اتهامات وارد شده بود.

قائمی که در مصاحبه خود مدعی شده بود الکنو نقش عروسک خیمه شب‌بازی را ایفا می‌کند که هیچ اختیاری ندارد و فقط به دنبال پول است پس از پایان کنفرانس خبری، با وجود شفاف سازی های صورت گرفته مبنی بر نحوه دعوتش به اردوی ملی از الکنو عذرخواهی نکرد.

قائمی شجاعت صحبت رو در رو نداشت و با آبرویم بازی کرد

ولادیمیر الکنو پس از شفاف سازی درباره نحوه دعوت دریافت کننده تیم ملی، در گفتگو با خبرنگار مهر پاسخ صریحی به اتهامات فرهاد قائمی داد و تاکید کرد: در حالی که قائمی را به اتاقم دعوت کردم و رو در رو، مرد و مردانه درباره دلایل خط خوردنش از اردوی ملی صحبت کردیم (با یکدیگر دست دادیم و از هم خداحافظی کردیم) اما قائمی شجاعت صحبت رو در رو با مرا نداشت و در رسانه‌ها با آبرویم بازی کرد. قائمی می‌توانست اعتراضش را نسبت به نحوه دعوت به اردوی ملی و خط خوردنش مطرح کند اما او ترجیح داد به شخصیتم حمله کند.

با وجود شناسایی مقصر اما عذرخواهی نکرد

سرمربی تیم ملی ادامه داد: خبرنگاران، دوستان و بازیکنان سابقم از روسیه، ایتالیا و فرانسه و نقاط مختلف جهان با من تماس می‌گیرند و دلیل صحبت‌های قائمی را جویا می‌شوند. قصد داشتم در کنفرانس خبری پاسخ اتهامات قائمی و حمله او به شخصیتم را بدهم اما دوست واسطه‌ای گفت که قائمی پس از شفاف سازی عذرخواهی خواهد کرد در حالی که این اتفاق تا به امروز رخ نداد. کار ساده‌ای بود اگر قائمی پس از بیان حقایق در کنفرانس مطبوعاتی و شناختن مقصر، عذرخواهی می‌کرد اما این کار را انجام نداد.

انسان فقیری نیستم

سرمربی تیم ملی والیبال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت‌های قائمی مبنی بر اینکه الکنو به دنبال پول است اظهار داشت: قائمی با آبروی ۳۰-۴۰ سال من در والیبال بازی کرد. من انسان فقیری نیستم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. رقم قرار داد باشگاهی‌ام با تیم زنیت بسیار رقم بزرگی بود. حتی پیشنهاداتی داشتم که قابل مقایسه با رقم قرارداد ایران نبود اما پیشنهاد هدایت تیم ملی والیبال ایران را پذیرفتم چرا که هدف و انگیزه‌ام حضور در چهارمین المپیک بود.

از کره ماه نیامده‌ام

الکنو درباره سایر اتهامات از جمله اینکه او عروسک خیمه شب بازی است و هیچ اختیاری ندارد گفت: در تمام مدت حضورم در ایران و در تمام دوران حرفه‌ای کارم اجازه دخالت به هیچ کسی در تصمیماتم را نداده‌ام. خط زدن فرهاد قائمی نشان دهنده این امر است. قائمی با هماهنگی من به اردو دعوت نشد. از کره ماه نیامده‌ام و تجربیاتم در والیبال برای شناسایی یک بازیکن در شرایط ایده آل کافی است. با ورود یک بازیکن به سالن با نگاه متوجه خواهم شد که شرایط آمادگی او در چه حدی است.

المپیک شوخی نیست

وی در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: قائمی در شرایطی نبود که در ۸ جلسه تمرینِ باقی مانده تا المپیک بتواند به شرایط ایده آل برسد. مگر المپیک شوخی است؟ مگر یک بازیکن می‌تواند در ۸ جلسه تمرین برای میدان بزرگی مانند المپیک آماده و به فرم ایده آل برسد؟ المپیک آزمونی نیست که قائمی با ۸ جلسه تمرین برای حضور در آن آماده شود.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: راجع به همکاران گذشته‌ام در ایران قضاوتی ندارم چرا که برای آنها احترام قائل هستم. مدت زمان حضور کوتاهم در ایران نشان دهنده بسیاری از موارد از جمله اینکه هیچ کاره ترین مربی ایران نیستم می‌باشد.