رتبه بندی جدید دانشگاه های علوم پزشکی در ۳ حوزه انجام می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سیدحسن امامی رضوی در در جمع اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به تبیین راهبردهای نوین حوزه آموزش علوم پزشکی و اقدامات وبرنامه های اجرا شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت پرداخت.

وی مهمترین خروجی دانشگاهها را مرجعیت علمی عنوان کرد و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی را باعث ایجاد یک تحول اساسی در حوزه آموزش پزشکی برشمرد و در خصوص نقش و وظایف این مرکز، گرنت های علمی و مرجعیت علمی توضیحاتی بیان کرد.

امامی رضوی تعیین ماموریت های ویژه و نقشه راه دانشگاه ها، انجام اقدامات زیرساختی در بحث مرجعیت علمی، مستندسازی و تدوین کتاب های مختلف، ایجاد گفتمان سازی درخصوص مرجعیت علمی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش وزارت بهداشت برشمرد.

وی همچنین به تکمیل برنامه اعتباربخشی در دانشگاهها علاوه بر اعتباربخشی موسسه ای و بیمارستانی اشاره کرد و این امر را نیازمند کمک همه اعضای هیئت علمی به ویژه دانشگاه های بزرگ از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانست که تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی بورد را تشکیل می دهند و تاکید کرد: بدون حضور قوی اعضای بورد رشته های مختلف نمی توان بحث اعتباربخشی را اجرا کرد.

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت درباره انجام رتبه بندی آموزشی دانشگاهها (طرح راد ۳) توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در حال حاضر طرح رعد نیز با همکاری سه حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و دانشجویی در حال انجام است و در این طرح، رتبه بندی سه حوزه با هم انجام می شود.

برآورد نیاز به توسعه نیروی انسانی، همگرایی با دانشگاههای علوم پزشکی و غیرپزشکی برای توسعه رشته ها، تربیت دانشجویان فناورمحور، بازنگری آیین نامه های مختلف، افزایش اعتبارات حوزه آموزش، انقلاب در حوزه آی تی و ایجاد سامانه های جدید از دیگر موارد مطرح شده توسط وی در این نشست بود.

امامی رضوی به برخی از سامانه ها نظیر سامانه ارائه مدیریت خدماتی، پیشگامی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در تدوین لاگ بوک، نظام اطلاعاتی پایش وضعیت دستیاران و سامانه کشوری مدارک تحصیلی اشاره کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای دوران کرونا خاطرنشان کرد: توسعه مجازی سازی دانشگاه ها در پاندمی کرونا ایجاد شد و دانشگاه مجازی برگزاری ترم تابستان را تسهیل کرد و دوره های پودمانی و کارگاههای متعدد و برخی واحدهای درسی اجرا شد.

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت مستندسازی اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش را ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که با تلاش و همکاری دانشگاهها اقدامات لازم در حوزه آموزش توسعه یابد و کامل تر شود.

تبیین راهبردهای نوین حوزه آموزش علوم پزشکی در وزارت بهداشت

دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت در جمع اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به تبیین راهبردهای نوین حوزه آموزش علوم پزشکی در وزارت بهداشت پرداخت.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها و تغییر دیدگاه ها نسبت به دانشگاه ها به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش وزارت بهداشت از جمله ارتباط با انجمن صنفی دانشجویان، تدوین آیین نامه ها اشاره کرد و یادآور شد که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

حقدوست با اشاره به کمبود منابع و اعتبارات حوزه آموزش به بیان توضیحاتی درخصوص میانگین افزایش بودجه آموزش در حوزه وزارت بهداشت و همچنین حوزه آموزش عالی غیرعلوم پزشکی در سال گذشته پرداخت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت مرجعیت علمی و درخشش بین المللی دانشگاهها را به معنای خلق ایده و تربیت نیروهایی برشمرد که بتوانند دنیا را متحول کرده و حرف جدیدی بزنند.

وی با تقدیر از تلاش های اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: اساتید حاضر در این نشست و سایر اساتیدی که در این دانشگاه معظم فعالیت می کنند حتما لیدرشیپ های آموزش دانشگاه و کشور در دوره های بعدی خواهند شد و امیدوارم که با استفاده از تجارب آموخته در دوره های بعدی موثرتر پیش رویم.

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای تفویض ماموریت های جدید

دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز در این نشست با اشاره به برنامه های راهبردی نوین حوزه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باید براین اساس برنامه های راهبردی خود را در این حوزه تغییر دهد.

وی در ادامه به اقدامات و برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت و ایجاد پارادایم های نوین آموزشی، رشد وهمگرایی سامانه ای، تحولات تکنیکال سامانه ها، ایجاد سامانه های نوین بخصوص در فضای کرونایی و استفاده از فضای IT و ظرفیت دیجیتالی برای آموزش اشاره کرد.

زالی با اشاره به بازنگری و بروزرسانی آیین نامه های مختلف وزارت بهداشت از جمله آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی؛ نظرسنجی از دانشگاهها برای این تغییرات را کار پسندیده ای برشمرد.

وی حصول این دستاوردها در دوران سخت کرونا را ارزنده ذکر کرد و افزود: بدون تردید در صورت عدم وجود کرونا بسیاری از تحولات و برنامه ها با شتاب بیشتری شکل می گرفت.

مرجعیت علمی ، درخشش بین المللی، ایجاد سرمایه اجتماعی و همسان سازی و حرکت به سمت گسیل داشتن برنامه های نهادی، جلب منابع سیاستگذار و مشارکت های جمعی، کار در حوزه های دانشجویی از دیگر موارد مطرح شده توسط دکتر زالی در این نشست بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به راهبرد نوینی که در وزارت بهداشت انشاء شده است، گفت: قطعا اگر دانشگاهها در این ریل حرکت کنند می تواند موثرتر باشد.

زالی با اشاره به ماموریت گرایی دانشگاهها و سند ملی کلان مناطق ، ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را غنی تر دانست و برای تفویض ماموریت های جدید و اجرای آن در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین نحو اعلام آمادگی کرد.

دستاوردهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در دوران کرونا

درابتدای این نشست دکتر محمد مهدی صدوقی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات، دستاوردها و طرح های در دست اجرای یکسال گذشته حوزه آموزش دانشگاه پرداخت.

وی تدوین شیوه نامه های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیئت علمی، تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های شریف و علامه طباطبایی، طراحی مرکز شبیه سازی (سیمولیشن سنتر) و بیمارستان شبیه سازی، انعقاد قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خرید تجهیزات سیمولیشن و ارتقای جایگاه آموزش مجازی در دانشگاه در دوران پاندمی کرونا را از مهمترین دستاوردهای حوزه آموزش دانشگاه عنوان کرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این گزارش به طراحی پلتفرم بیمار مجازی، تسریع و راه اندازی رشته های جدید و برخی از برنامه های در دست اقدام نیز اشاره کرد و با اشاره به فرایند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه درخصوص روند برگزاری جلسات هیئت ممیزه توضیحاتی ارایه کرد و از رشد ۳۰۰ درصدی بررسی پرونده ها در هیئت ممیزه دانشگاه در طول سال ۹۹ خبر داد.

صدوقی با اشاره به شکل گیری مرکز امور هیئت علمی در دانشگاه خاطرنشان کرد: تمامی خدمات اداری، رفاهی و آموزشی در این مرکز به صورت تجمیعی و متمرکز به اعضای هیئت علمی دانشگاه ارایه می شود و به راه اندازی سامانه ساعی اشاره کرد.

وی با اشاره به توفیقات دستیاران در آزمون های بورد گفت: میزان قبولی دستیاران دانشگاه در آزمون دانشنامه تخصصی از میانگین کشوری بالاتر بود و در سال گذشته ۷۵ رتبه برتر در دندانپزشکی، رشته های تخصصی و پزشکی داشتیم که تعدادی از آنان نیز جذب دانشگاه شدند. توفیقات دانشجویان در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز مهم بوده است.