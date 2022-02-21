به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با حکمی از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر احسان شریفی پور به عنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب شد.

دکتر احسان شریفی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهیدبهشتی است.

در این حکم انتصاب آمده است: «تحول و نوسازی در نظام آموزش و علمی کشور، یکی از مهمترین وظائف معاونت آموزشی محسوب می شود.

توسعه پژوهش در آموزش عالی و کاربست آن در سیاستگذاری های مرتبط از جمله مباحث مهمی است که در تحولات آموزش عالی و ارتقای این حوزه مطرح است. ارتقای آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور، در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری است.

جلب مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، صاحبنظران و نهادهای ذیربط برای توسعه پژوهش های حوزه آموزش علوم پزشکی با هدف تولید شواهد معتبر برای سیاستگذاری های این حوزه از ماموریت های مهمی است که در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی دنبال می شود.

با توجه به حسن سوابق، تعهد و تجربیات جنابعالی در عرصه پژوهش های مرتبط با آموزش علوم پزشکی و به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و با عنایت به تایید هیات امنای مرکز، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور منصوب می شوید.

شایسته است ضمن هماهنگی کامل با معاونت آموزشی وزارت بهداشت و استفاده از تمام ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی، اساتید، دانشجویان و دستیاران در جهت انجام تحقیقات راهبردی و حل مشکلات نظام سلامت گام بردارید.

بدیهی است پیوست عدالت در تمام شئون مرکز باید جاری و ساری بوده و این مرکز با سازوکاری چابک و موثر باید در حل معضلات نظام سلامت بازویی پرتوان برای معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.»

پیش از این دکتر علی اکبر حق دوست معاون وقت وزارت بهداشت مسئولیت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور را برعهده داشت.