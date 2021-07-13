منتخبان مهرواره محله همدل در گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان شامگاه سه شنبه در دیدار با هیئت داوران استانی و منتخب مرحله استانی مهرواره محله همدل اظهار کرد: شایستگی و توانمندی فعالین اجتماعی و کاربردی شدن آرمان ها و آرزوها در راستای تحقق عملیاتی کردن آنان قابل تقدیر و ستایش است.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین با اشاره به اینکه برخی ایده ها، صرفا در حرف ها و شعارها باقی می ماند، افزود: خیلی از کارها هست که علاقمند به اجرای آن هستیم، ولی در عملیات اجرایی، توان و شرایط اجرای آن را نداریم ولی تحقق آن در اراده و همت فعالین اجتماعی رخ داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: تکثیر تفکر مهم و ضروری است و فعالین اجتماعی با تجربه نگاری و شبکه سازی آموزش دهند تا افراد دیگری هم بتوانند جریان ساز باشند.

گرزین افزود: مبلغینی که در مناطق مختلف و روستاها تلاش می‌کنند، مشکلات اقتصادی دارند و با اجرای طرح های اشتغال زایی هم مشکلات خود را حل می کنند و خودکفا می شوند و هم در مرحله بعد جامعه هدف، زنان بی سرپرست و بد سرپرست را به ایجاد اشتغال دعوت می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: همت و مقاومت تنها در میدان جنگ نیست، میدان جنگ نرم، ارزش و نتیجه آن آثارش بیشتر از جنگ سخت است.

وی در خصوص نتایج و برندگان مهرواره افزود: حجت الاسلام ابوالفضل محمود زاده از گرگان با موضوع اقتصادی و اجتماعی، حجت الا سلام محمد احمدی از آزاد شهر با موضوع اشتغال و حجت الاسلام ابراهیم خرم دل با موضوع اشتغال از علی اباد کتول به ترتیب نفرات اول تا سوم استانی این مهرواره را کسب کردند.