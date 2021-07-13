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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲:۰۲

منتخبان مهرواره محله همدل در گلستان معرفی شدند

منتخبان مهرواره محله همدل در گلستان معرفی شدند

گرگان- کمیته داوری استانی مهرواره محله همدل در گلستان تشکیل و پس از داوری اسامی نفرات منتخب این مهرواره اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان شامگاه سه شنبه در دیدار با هیئت داوران استانی و منتخب مرحله استانی مهرواره محله همدل اظهار کرد: شایستگی و توانمندی فعالین اجتماعی و کاربردی شدن آرمان ها و آرزوها در راستای تحقق عملیاتی کردن آنان قابل تقدیر و ستایش است.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین با اشاره به اینکه برخی ایده ها، صرفا در حرف ها و شعارها باقی می ماند، افزود: خیلی از کارها هست که علاقمند به اجرای آن هستیم، ولی در عملیات اجرایی، توان و شرایط اجرای آن را نداریم ولی تحقق آن در اراده و همت فعالین اجتماعی رخ داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: تکثیر تفکر مهم و ضروری است و فعالین اجتماعی با تجربه نگاری و شبکه سازی آموزش دهند تا افراد دیگری هم بتوانند جریان ساز باشند.

گرزین افزود: مبلغینی که در مناطق مختلف و روستاها تلاش می‌کنند، مشکلات اقتصادی دارند و با اجرای طرح های اشتغال زایی هم مشکلات خود را حل می کنند و خودکفا می شوند و هم در مرحله بعد جامعه هدف، زنان بی سرپرست و بد سرپرست را به ایجاد اشتغال دعوت می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: همت و مقاومت تنها در میدان جنگ نیست، میدان جنگ نرم، ارزش و نتیجه آن آثارش بیشتر از جنگ سخت است.

وی در خصوص نتایج و برندگان مهرواره افزود: حجت الاسلام ابوالفضل محمود زاده از گرگان با موضوع اقتصادی و اجتماعی، حجت الا سلام محمد احمدی از آزاد شهر با موضوع اشتغال و حجت الاسلام ابراهیم خرم دل با موضوع اشتغال از علی اباد کتول به ترتیب نفرات اول تا سوم استانی این مهرواره را کسب کردند.

منتخبین مهرواره محله همدل در استان گلستان معرفی شدند

کد مطلب 5257501

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