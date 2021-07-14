مرکزیت حرم مطهر در توسعه شهری مشهد حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مروی در دیدار با منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد، رأی و اعتماد مردم را برای منتخبین شورای شهر از نعمتهای الهی دانست و اظهار کرد: انسان در برابر نعمتهای خداوند موظف به شکرگزاری زبانی و عملی است که شکر عملی نعمت اعتماد مردم، تلاش حداکثری برای گرهگشایی از مشکلات آنان است.
وی ادامه داد: شورای ششم شهر مشهد با رویکرد انقلابی، حزباللهی و مردمداری روی کار آمده است از این رو مردم از این شورا انتظار کار و تلاش جهادی دارند، کاری که به نفع مردم باشد و به بهترین شکل و کیفیت در کمترین زمان با سلامت کامل انجام شود.
تولیت آستان قدس رضوی، اعضای شورای شهر را به پیگیری و نظارت بر حسن اجرا، سلامت در انجام پروژههای شهری و مقابله جدی با فساد توصیه و بیان کرد: نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری برای اجرای کامل تعهدات و انجام پروژهها به بهترین شکل ممکن و برخورد قاطع با متخلفان از مواردی است که از اعضای شورای شهر انتظار میرود نسبت به آن جدیت داشته باشند.
خود را مدافع حقوق مظلومان و محرومان بدانید
وی با بیان اینکه شواری شهر باید پیگیر احقاق حقوق عموم شهروندان به ویژه مظلومان و محرومان باشد، ابراز کرد: اعضای شورای شهر خود را وکیل مدافع اقشار محروم، طبقات کمبرخوردار و ساکنان حاشیه شهر بدانند و از حقوق آنان دفاع کنند، آنان قشر بیادعایی هستند که بار سنگین انقلاب را در عرصههای مختلف بر دوش کشیدهاند.
مروی، منتخبین شورای ششم شهر مشهد را به حفظ ارتباط با مردم و حضور مستمر در مناطق حاشیه شهر توصیه کرد و گفت: ارتباط صمیمی مسئولان با مردم و شنیدن حرف آنان و لمس مشکلات از نزدیک، در تصمیمگیریها و سبک زندگی مسئولین بسیار مؤثر است و به اتخاذ تصمیمات صحیح توسط آنان کمک میکند؛ تأثیری که حضور در میان مردم و مشاهده شرایط زندگی، مشکلات و دغدغههای آنان از نزدیک دارد، بههیچ عنوان خواندن نامه و گزارشات برای مسئولان نخواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه هفتگی خود برای حضور در حاشیه شهر مشهد و گفتوگو با ساکنان آن مناطق، خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات خوبی که تاکنون در حاشیه شهر مشهد انجام گرفته اما کارهای بر زمین مانده بسیاری باقی هست که برای حل مشکلات مردم آن مناطق باید انجام شود.
لزوم توجه به ظرفیتهای تشکلهای مردمی
تولیت آستان قدس رضوی، استفاده از ظرفیتهای تشکلهای مردمی و برقراری نظام شایستهسالاری در انتصابها را مورد تأکید قرار داد و گفت: ظرفیت بسیار خوب تشکلهای مردمی و مجموعههای جوان انقلابی باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخورداری از روحیه جهادی، انقلابی، پرتلاش و دلسوز مردم بودن از جمله معیارها برای انتخاب شهردار جدید باشد، اظهار کرد: در انتصابات مدیریت شهری باید افراد دارای صلاحیتهای تخصصی، متدین، با انگیزه و برخوردار از روحیه جهادی مورد انتخاب قرار گیرند.
مروی با تأکید بر اهمیت استفاده حداکثری از سلایق و نگاههای مختلف، بیان کرد: نباید با نگاههای سلیقهای دایره خدمت را تنگ و محدود کرد و باید فرصت برای نقشآفرینی افراد توانمند با سلایق مختلف را فراهم آورد.
ضرورت پرهیز از تجملگرایی و اسراف
وی بر ضرورت پرهیز از تجملگرایی و هزینههای بیهوده تاکیدو خاطرنشان کرد: مسئولان باید از اسراف پرهیز و نسبت به هدر رفت بیتالمال با تجملات زائد حساس باشند و این مسئله مهم در بخشهای مختلف مدیریت شهری سرلوحه مدیران باشد.
تولیت آستان قدس رضوی به هویت زیارتی شهر مشهد و تأثیر حضور مرقد مطهر امام رضا (ع) در شکلگیری این شهر اشاره و تأکید کرد: ارزشهای اسلامی باید در کالبد شهر مشهد متجلی باشد، هرکس به شهر مذهبی مشهد وارد میشود باید عمران، آبادانی، رفاه و شعائر دینی را مشاهده کند، مظاهر معنویت باید در تمام شهر چشم نواز باشد تا هر ببینندهای احساس کند در شهر امام رضا (ع) است.
وی، انجام اقدامات اساسی و ریشهای برای حل معضلات بافت فرسوده اطراف حرم را از اعضای شورای جدید شهر مشهد مطالبه و بیان کرد: باید در نوسازیهای بافت فرسوده پیرامون حرم، هویت و اصالت فرهنگی این شهر حفظ شود.
لزوم توسعه تفریحات سالم برای شهروندان
مروی به فراهم آوردن بستر و امکانات برای تفریحات سالم شهروندان تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد بستر تفریحات سالم در چهارچوب قانون و قداست شهر امام رضا (ع) سبب ارتقا نشاط و شادابی جامعه میشود، فضای شهر مشهد باید فضایی بانشاط برای مردم باشد، اگر شرایط تفریح سالم ایجاد نشود، ممکن است عدهای به سراغ تفریحات ناسالم بروند.
وی با اشاره به فراهمسازی زمینه بهرهمندی مردم از ارتفاعات شهر مشهد، گفت: لازم است مسئولان شهری با توسعه پارکها و فضاهای سبز، امکانات و ظرفیت بیشتری برای تفریح و نشاط مردم متناسب با شهر معنوی مشهد ایجاد کنند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: خدمترسانی به زائران در شهر مشهد برعهده مدیریت شهری است، مسئولان میتوانند با توسعه امکانات و زیرساختها، بستر افزایش سفر به مشهد را فراهم آورند؛ معضل پارکینگ و اسکان مناسب از جمله مشکلات زائران در مشهد است که توسعه حمل نقل عمومی، افزایش پارکینگهای اطراف حرم مطهر و تسهیل تشرف به حرم از جمله مسائلی است که اعضای شورای شهر برای رفع آنها باید تدبیری بیندیشند.
وی اظهار کرد: آستان قدس رضوی بهمیزان توان و ضمن توجه به رعایت غبطه وقف، آماده همکاری با مدیریتی شهری در عمران و آبادانی مشهد است و به هیچ عنوان نسبت به مشکلات مشهد بیتفاوت نیست، احساس مسئولیت میکند و در همین راستا سال گذشته چندین هکتار از اراضی خود در حاشیه شهر را برای رفع مشکلات آن منطقه در اختیار مدیریت شهری قرار داد.
مرکزیت حرم مطهر در توسعه شهری حفظ شود
مروی با بیان اینکه مرکزیت حرم مطهر برای شهر مشهد باید حفظ شود، گفت: نحوه توسعه مشهد نباید به گونهای باشد که مرکزیت حرم مطهر به حاشیه رانده شود و در آینده شاهد مشهد جدید و قدیم باشیم، این موضوع هویت شهر مشهد را میتواند به مخاطره بیاندازد.
وی با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی خود را ملزم به رعایت مُر قانون و مقررات شهری میداند، متذکر شد: در مقابل از اعضای شورای شهر و مدیریت شهری نیز انتظار میرود که نسبت به رعایت حقوق موقوفه توجه و حساسیت داشته باشند زیرا موقوفات امانتی در اختیار ما هستند.
تولیت آستان قدس رضوی ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای دوره پنجم شورای شهر مشهد که بهمیزان توان در راستای کمک به این شهر تلاش کردند، از همکاری شهردار فعلی مشهد و تلاشهای وی در خدمترسانی شایسته به مردم مشهد تقدیر کرد.
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