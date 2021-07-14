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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۸:۳۶

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

فعالیت ۷ مزرعه گردشگری در گلستان/۱۲۰ شغل ایجاد شد

فعالیت ۷ مزرعه گردشگری در گلستان/۱۲۰ شغل ایجاد شد

گرگان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان از صدور مجوز بهره‌برداری و فعالیت هفت مزرعه گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گردشگری کشاورزی فرصتی برای توسعه روستاها، رونق کشاورزی و ایجاد فرصت‌های تفریحی سالم و آموزنده برای گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان افزود: توسعه این نوع جدید از گردشگری در استان گلستان که از ظرفیت‌هایی نظیر اقلیم‌های گوناگون، تنوع محصولات کشاورزی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی متنوع برخوردار است می‌تواند زمینه جذب گردشگران به‌ویژه طبیعت گردان را به این استان فراهم سازد.

وی بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته اولین پروانه بهره‌برداری گردشگری کشاورزی کشور در مهرماه سال ۱۳۹۹ در گلستان صادر و همچنین این استان میزبان برگزاری نخستین همایش انجمن فعالان گردشگری کشاورزی در خردادماه سال گذشته شد که مجموع این اقدامات، نگارستان ایران را به‌عنوان استان پیشرو در گردشگری کشاورزی و پایلوت این حوزه در کشور مبدل کرده است.

تجری گفت: در کمتر از یک سال گذشته مجوز بهره‌برداری و فعالیت هفت مزرعه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیارد ریال در سطح استان صادر شد که زمینه اشتغال برای حدود ۱۲۰ نفر را فراهم ساخته است.

وی اضافه کرد: مزرعه گردشگری توسکا، مزرعه گردشگری ارکیده و مزرعه فرهیختگان در شهرستان گرگان، مزرعه گل نرگس در شهرستان آزادشهر، مزرعه اورکر ترکمن در شهرستان کلاله، مزرعه ارمغان طبیعت در شهرستان کردکوی و مزرعه گردشگری فرش فارم در شهرستان مینودشت ازجمله پروژه‌های گردشگری کشاورزی است که کمتر از یک سال گذشته در سطح استان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان یادآور شد: تاکنون ۷۰ متقاضی دریافت مجوز گردشگری کشاورزی در استان در مرحله تکمیل پرونده هستند و پرونده ۲۰ متقاضی پس از دریافت استعلام‌های لازم و معرفی به سازمان جهاد کشاورزی استان، مورد بازدید کارشناسی قرارگرفته است که این تعداد متقاضی ایجاد مزرعه گردشگری، نشان از علاقه‌مندی به فعالیت در این حوزه است.

کد مطلب 5257557

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