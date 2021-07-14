بدهی فدراسیون فوتبال به شستا پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نقاط قوت فعالیت دولت خدمتگزار و دولت تدبیر و امید فعالیت های دولت در حوزه مسائل بهزیستی و تامین اجتماعی بود.

وی عنوان کرد: به لطف الهی علی رغم همه مشکلات در سایه نظام سلطه، در حوزه هایی نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان، پس از حدود ۱۴ سال انتظار و با همت دولت و مجلس و سازمان تامین اجتماعی در دو مرحله به اجرا در آمد که قریب به ۳.۶ میلیون نفر از جامعه ایرانی را تا حدودی از زیر فشارهای تحریمی و تورمی ناشی از آن کمک کرد. هرچند تا نقطه مطلوب فاصله هست و باید قدم های لازم را برداریم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر با استفاده از امکانات بهداشتی درمانی و مراکز ملکی و استیجاری که در خدمت سازمان هستند، قدم های خوبی برداشته و تصمیم گرفته شد با تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه سازمان همه کسانی که در مراکز بیمارستانی غیر از سازمان تامین اجتماعی از خدمات پزشکی استفاده می کنند بتوانند بدون پرداخت مبلغی از بیمه استفاده کنند و بهره ببرند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: ان شاءالله در سال ۱۴۰۰ این خدمات با گسترش بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و به حوزه خدمات درمانی و سرپایی هم خواهد رسید. تلاش شد با توسعه دولت الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی میزان مراجعات کاهش پیدا کند.

وی افزود: اجرای طرح ۷۰۳۰ در سازمان در نهایت منجر به کاهش ۷۰ میلیون مراجعه به سازمان های تامین اجتماعی خواهد شد که قدم بسیار بزرگی بود. در سال‌های رونق تولید و رفع موانع قدم هایی که دولت برداشت همکاری های خوبی میان سازمان تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و همه تشکل های بخش خصوصی صورت گرفت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: قریب به ۲ هزار بخشنامه و دستورالعمل سازمان به حدود ۶۰ بخشنامه و دستورالعمل خلاصه و منقح شد. در سطر بندی خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی قدم های خوبی برداشته شد.

شریعتمداری ادامه داد: استقرار نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک درمانی و حذف دفترچه‌های درمانی کار بسیار ارزشمندی بود که البته در شروع کار با مشکلاتی روبرو بود که برطرف شد. امروز با کمترین مشکل و بدون دفترچه به همه بیمه شدگان روبرو هستیم و قریب به ۴۶ میلیون نفر بدون دفترچه می توانند از خدمات بیمه ای و درمانی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در هفته بهزیستی هستیم و به لطف الهی توانستیم خدمات بهزیستی را در این دولت خانواده محور و محله محور کنیم و با تأسیس مراکز مثبت زندگی در بیش از ۲۵۰۰ نقطه کشور امروز با تقسیم پرونده های تحت پوشش بهزیستی ارائه خدمات با سرعت بیشتر در حال انجام است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: برای پرداخت مستمری به مددجویان و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید قدم‌های خوبی برداشته شد. از ابتدای دولت تا امروز به طور متوسط مجموع منابع پرداختی و تقدیمی بهزیستی به جامعه هدف ۱۲.۷ برابر شد که رکورد قابل ملاحظه‌ای در تاریخ سازمان بهزیستی است.

شریعتمداری در ادامه گفت: خشنود هستیم در همین ماه های پایانی عمر دولت خدمتگزار صندوق فعالیت های مربوط به فرصت های شغلی جامعه معلول را به همراه قانون تاسیس کنیم و هیئت مدیره آن نیز منصوب شدند. از همه تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه مسائل تامین اجتماعی تشکر می کنم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بدهی فدراسیون فوتبال به شستا گفت: براساس گزارشی که شستا ارائه کرده است، آن شرکت در راستای اجرای دستور ستاد مبارزه با تحریم اقدام به تامین منابع برای حوزه ورزش کشور کرده است. این منابع به صورت مجانی در اختیار قرار نگرفته است و تضمین کافی هم برای پرداخت توسط شستا دریافت شده است. امکان پرداخت نقدی آن تاحدودی فراهم شد و بخشی از بدهی نقدی آن هم باقی ماند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طبق گزارشات مکتوب سازمان و شستا، تمامی طلب به طور کامل وصول شده است و بدون تردید هیچ حقی از جامعه مخاطب ما در این زمینه تضییع نشده است.

وزیر کار گفت: فداسیون فوتبال هیچ بدهی به شستا ندارد، تمامی بدهی از طریق منابع نقدی توسط وزارت ورزش و جوانان یا منابع غیرنقدی مثل ملک و ساختمان پرداخت شده است.