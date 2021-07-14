جزئیات برگزاری انتخابات نظام پزشکی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده گفت: انتخابات نظام پزشکی تهران در ۶ گروه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی، مامایی، کارشناسان پروانه دار در تهران و ۹ شهرستان استان تهران جمعه بیست و پنجم تیر ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

وی افزود: افراد در تهران می‌توانند با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در بزرگراه همت از ساعت ۸ الی ۲۰ و در سایر شهرستان‌ها که جمعیت فعال پزشکی بالای ۵۰۰ نفر دارند، همانند تهران ۸ صبح الی ۸ شب و شهرستان‌های زیر پانصد نفر از ساعت ۸ الی ۱۶ به شبکه‌های بهداشت و درمان همان شهرستان مراجعه کنند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی استان تهران تاکید کرد: کارت ملی و کارت نظام پزشکی به منظور احراز هویت و دریافت برگ تعرفه رأی الزامی است.

وی با بیان اینکه در صورت نیاز زمان انتخابات تا دو ساعت بیشتر قابل تمدید است، خاطر نشان کرد: شمارش آرا بلافاصله بعد از اتمام رسمی انتخابات انجام شده و نتایج آن شنبه بیست و ششم تیر ماه اعلام می‌شود.

کوهپایه زاده گفت: در شهرستان‌هایی که جمعیت فعال گروه پزشکی زیر ۵۰۰ نفر دارند، ۱۱ نفر و شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ نفر فعال گروه پزشکی، ۱۷ نفر که بالاترین رأی در بین نامزدهای ثبت نام شده دارند، به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: تمامی پیش بینی‌ها برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا به ویژه فاصله گذاری فیزیکی در محل رأی گیری با نظارت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

کوهپایه زاده با بیان اینکه انتخابات تهران در مرکز همایش‌های رازی، دانشکده پزشکی و کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران که فضای فیزیکی مناسب دارند، انجام می‌شود، افزود: از شرکت کنندگان تقاضا داریم، ساعت اولیه صبح را برای رأی دادن، انتخاب کنند تا در پایان روز با تجمع افراد مواجه نشویم.

وی با اشاره به جمعیت یک صد هزار نفری جامعه پزشکی در استان تهران، اظهار کرد: پیش بینی شود، ۱۰ تا ۱۷ درصد این جمعیت در انتخابات شرکت کنند و در صورت ازدحام جمعیت، مجبور هستیم در فضای باز دانشگاه علوم پزشکی ایران از مراجعه کنندگان پذیرایی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان گفت: برنامه ریزی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای انتخابات از حدود سه ماه پیش آغاز شده و در روز انتخابات گروهی بالغ بر ۲۰۰ نفر با هیأت اجرایی همکاری دارند.