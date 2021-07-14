ارائه ۱۱۲ حرفه مهارتی در طرح اوقات فراغت جوانان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان بوشهر اظهار داشت: والدین باید از ضروریات آموزشهای مهارتی آگاه شوند و فرهنگ کسب فن و مهارت در جامعه فراگیر شود.
وی با اشاره به اهمیت برنامههای اوقات فراغت بیان کرد: همه ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای در بخش دولتی و خصوصی به منظور اجرای طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در استان بوشهر به کار گرفته شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر تصریح کرد: ارائه آموزشهای فنی و مهارتی میتواند در ارتقای سطح خودباوری جوانان و نوجوانان، تقویت روحیه کار، تلاش و فرهنگ کارآفرینی و مسئولیت پذیری آنها گام مؤثری را بردارد.
وی خاطرنشان کرد: طرح غنی سازی اوقات فراغت ضمن ایجاد فضایی پرنشاط برای دانش آموزان ارتقای سطح مهارتهای فردی و اجتماعی آنان را نیز به دنبال دارد و این طرح در ۱۵ مرکز آموزش فنی و حرفهای اجرا میشود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر بیان کرد: در شرایط موجود کشور ضرورت فراگیری مهارت برای اشتغال بیش از پیش احساس میشود و در همین راستا توانمند سازی مهارتی دانش آموزان مهمترین اقدام برای توسعه زیر ساختهای اشتغال است.
دراهکی با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفهای سراسر استان بوشهر با داشتن تنوعی از رشتهها و حرفههای بازار محور، آماده استقبال از دانش آموزان هستند، اضافه کرد: در طرح اوقات فراغت دانش آموزان مهارتهای فنی و حرفهای در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در ۱۱۲ حرفه آموزشی ارائه میشود که بنا به درخواست مراجعه کنندگان به مراکز فنی و حرفهای این حرفهها قابل افزایش است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر بر هم افزایی دستگاههای اجرایی در مهارت محوری اوقات فراغت، تاکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیتهای نهادهای مختلف و شرکای آموزشی در این زمینه با هدف بهره وری بهتر جوانان و نوجوانان از این طرح استفاده کنیم.
وی با تاکید بر نقش اثر گذار آموزشهای مهارتی در توانمند سازی دانش آموزان برای زندگی بهتر و آینده شغلی دانش آموزان اظهار کرد: اوقات فراغت تابستان فرصت مناسبی است که دانش آموزان با فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای با فرهنگ کار، اشتغال و مهارت آموزی بیشتر آشنا شوند.
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