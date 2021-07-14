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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰

مدیر کل فنی و حرفه‌ای بوشهر خبر داد؛

ارائه ۱۱۲ حرفه مهارتی در طرح اوقات فراغت جوانان استان بوشهر

ارائه ۱۱۲ حرفه مهارتی در طرح اوقات فراغت جوانان استان بوشهر

بوشهر - مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر از ارائه ۱۱۲ حرفه مهارتی در طرح اوقات فراغت جوانان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان بوشهر اظهار داشت: والدین باید از ضروریات آموزش‌های مهارتی آگاه شوند و فرهنگ کسب فن و مهارت در جامعه فراگیر شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های اوقات فراغت بیان کرد: همه ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی به منظور اجرای طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در استان بوشهر به کار گرفته شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر تصریح کرد: ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی می‌تواند در ارتقای سطح خودباوری جوانان و نوجوانان، تقویت روحیه کار، تلاش و فرهنگ کارآفرینی و مسئولیت پذیری آنها گام مؤثری را بردارد.

وی خاطرنشان کرد: طرح غنی سازی اوقات فراغت ضمن ایجاد فضایی پرنشاط برای دانش آموزان ارتقای سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان را نیز به دنبال دارد و این طرح در ۱۵ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اجرا می‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر بیان کرد: در شرایط موجود کشور ضرورت فراگیری مهارت برای اشتغال بیش از پیش احساس می‌شود و در همین راستا توانمند سازی مهارتی دانش آموزان مهمترین اقدام برای توسعه زیر ساخت‌های اشتغال است.

دراهکی با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سراسر استان بوشهر با داشتن تنوعی از رشته‌ها و حرفه‌های بازار محور، آماده استقبال از دانش آموزان هستند، اضافه کرد: در طرح اوقات فراغت دانش آموزان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در ۱۱۲ حرفه آموزشی ارائه می‌شود که بنا به درخواست مراجعه کنندگان به مراکز فنی و حرفه‌ای این حرفه‌ها قابل افزایش است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر بر هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در مهارت محوری اوقات فراغت، تاکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های نهادهای مختلف و شرکای آموزشی در این زمینه با هدف بهره وری بهتر جوانان و نوجوانان از این طرح استفاده کنیم.

وی با تاکید بر نقش اثر گذار آموزش‌های مهارتی در توانمند سازی دانش آموزان برای زندگی بهتر و آینده شغلی دانش آموزان اظهار کرد: اوقات فراغت تابستان فرصت مناسبی است که دانش آموزان با فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با فرهنگ کار، اشتغال و مهارت آموزی بیشتر آشنا شوند.

کد مطلب 5257713

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