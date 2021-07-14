غلظت غبار در هوای زاهدان به ۵۱ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری اظهار داشت: منشأ گردوغبار امروز زاهدان دشت‌های نواحی مرزی در جنوب میرجاوه بوده که در اثر همرفت شدید هوا و وقوع تندباد لحظه‌ای روی داده است و به تدریج به زاهدان و میرجاوه نیز نفوذ کرده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: گردوغبار گسترده علاوه بر افزایش غبار در زاهدان، شعاع دید افقی در فرودگاه زاهدان و شهر میرجاوه را نیز به ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰ متر کاهش داده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قدری از شدت غبار در شهر زاهدان کاسته شده اما همچنان شعاع دید افقی در فرودگاه بین المللی این شهر ۵۰۰ متر است.

حیدری گفت: علاوه بر گردوغبار، گرمای هوا دومین وضعیت مهم جوی زاهدان است به طوری که در شبانه روز گذشته بیشینه دمای این شهر به ۴۱.۱ درجه سلسیوس رسیده است و انتظار می‌رود امروز نیز رنج دما در همین محدوده باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی انتظار می‌رود در روزهای آینده به ویژه جمعه و شنبه قدری از شدت گرما در زاهدان کاسته شود و بیشینه دمای هوا به کمتر از ۴۰ درجه بازگردد.

وی اضافه کرد: در میرجاوه که در فاصله ۸۰ کیلومتری از زاهدان قرار دارد نیز گرمای هوا با شدت بیشتری حاکم است به نحوی که بعدازظهر دیروز بیشینه دمای این شهر به ۴۶.۵ درجه سلسیوس رسید و دومین شهر گرم استان شد.