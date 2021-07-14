وعده خرید تضمینی دام عشایر ایلام محقق نشد

خبرگزاری مهر -گروه استانها: کاهش شدید بارندگی و خشکسالی بی سابقه در ایلام و به دنبال آن نابودی محصولات کشاورزی، دامداران و عشایر ایلامی را وادار به حراج دامهای خود کرده است.
گلایه جامعه عشایری استان به عدم حمایت دولت و به ویژه امور عشایری استان و ورود رسانهها باعث موضع گیری و دادن قول و قرارهایی در راستای خرید دام عشایر و حل مشکلات آنها کرد.
اهمال کاری در حق عشایر استان تا آنجا رسیده است که حتی آبرسانی به عشایر هم در این شرایط اقتصادی و گرمای شدید هوا و خشک شدن چشمهها، قطع شده است.
امید چندانی به مسئولان اجرایی استان نیست، میطلبد نماینده ولی فقیه در استان، استاندار ایلام و دادستان ایلام پیگیر خواستههای این قشر مولد بوده و به داد عشایر ایلام برسند.
زیربنای خرید دام زنده در استان ایلام وجود ندارد
مدیرکل امور عشایری ایلام در این ارتباط اظهار کرد: در گام اول مجوز خرید ۵۷ هزار رأس دام عشایر استان صادر شده ولی مشکلی اصلی در استان نبود زیرساختهای خرید دام است.
فرشاد یاسمی بیان کرد: متأسفانه زیربنای خرید دام زنده در استان از چرخه خرید تا ذبح و بسته بندی در استان وجود ندارد.
وی گفت: وی بیان داشت: برای حل این مشکل قرار است با کشتارگاه کردستان و استانهای همجوار قرارداد ببندیم که خرید دام عشایر آغاز شود.
حل مشکل عشایر در اولویت دفتر دادستانی ایلام
جانشین دادستان ایلام نیز اظهار کرد: حل مشکل خرید دام مازاد عشایر در اولویت کاری دفتر دادستانی ایلام است.
رضا امیری مقدم عنوان کرد: در حال حاضر مسئله مهم برای ما خرید دام مازاد عشایر است و در تلاشیم تا مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.
وی گفت: هدف ما کمک کردن است و با توجه به شرایط کنونی عشایر استان اکنون در وضعیت بحرانی قرار گرفتهاند.
امیری مقدم اظهار کرد: موضوع مهمی که در رابطه با کشتارگاه صنعتی ایلام وجود دارد این است که تلاش کنیم کشتارگاه متوقف نشود و فعالیت آن باید ادامه پیدا کند تا از ضررهای بزرگتر برای استان جلوگیری شود.
حل مشکل صادرات دام زنده از مرزهای استان ایلام
نماینده مردم ایلام نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدتی است که دامداران به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیتهایی که در بحث صادرات دام وجود داشته تحت فشار قرار گرفتهاند.
علی اکبر بسطامی افزود: در طول این مدت در رابطه با این موضوع جلسات متعددی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، در این جلسات راجع به فروش احشام دامداران و دام غیر مولد از طریق مرز به کشورهای همسایه مذاکره داشتیم که به دلایل مختلفی شورای قیمت گذاری با این موارد مخالفت میکرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت اجازه فروش دام زنده در داخل کشور را با قیمت مصوب ۴۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم را تصویب کردیم که تا حدودی مشکلات دامداران را حل خواهد کرد، هر چند در برخی از استانها طرح به درستی پیاده نشده اما تعدادی از دامداران همچنان نارضایتی خود را اعلام داشتهاند.
وی ادامه داد: ما به دنبال این بودیم که به طریق قانونی و به شکل اساسی مشکل دامداران را حل کنیم و با پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی، شورای قیمت گذاری خرید تضمینی و تلاش ریاست سازمان عشایری کشور روز گذشته فروش دام زنده و صادرات آن به کشورهای همسایه تصویب شد.
بسطامی تصریح کرد: تا فردا دستورالعمل اجرایی آن به تمامی استانها ابلاغ میشود.
امسال به دلیل خشکسالی و کمبود بارش باران در استان ایلام به مانند بسیاری دیگر از نقاط کشور اکثر چشمهها و منابع آبی خشک شدهاند، این مسئله به عنوان یک چالش و خطر بسیار جدی برای عشایر و دامداران تبدیل شده است.
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