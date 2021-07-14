به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در پی شیوع مجدد بیماری کرونا در جنوب کشور طی نامهای به وزیر بهداشت ضمن تشکر از تلاشهای ایشان و کادر درمان در مقابله با بیماری کرونا، تقاضا کردند در دو عرصه تخصیص بیشتر واکسن و تسریع در واکسیناسیون مطلق افراد بالای پنجاه سال و همچنین افراد بالای چهل سال دارای بیماریهای خاص در سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان، اقدام عاجل صورت گیرد و ۲۰۰ هزار دُز واکسن نیز به استان بوشهر اختصاص یابد.
در نامه امام جمعه بوشهر آمده است: در آغاز از تمامی تلاشها و مجاهدتهای کادر بهداشت و درمان در عرصههای مختلف پزشکی به ویژه مقابله با بیماری ویروس کرونا تشکر و قدر دانی مینمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون آن تلاشگران حوزه سلامت و شفای همه بیماران را از خداوند متعال خواستارم.
وی افزود: بدین وسیله خدمت آن جناب معروض میدارم استانهای جنوبی ایران: هرمزگان، خوزستان و بوشهر به علت شرایط خاصّ جغرافیایی، ارتباط بین المللی و تردّد بسیار جمعیت متنوع و سیّال میتواند کانون درگیری و شیوع این بیماری در فضای محلی و ملّی باشند همانطور که هم اینک دچار وضعیت حادّ بیماری کرونا هستند؛ بدین جهت تقاضا میشود در دو عرصه: تخصیص بیشتر واکسن و تسریع در واکسیناسیون مطلق افراد بالای پنجاه سال و همچنین افراد بالای چهل سال دارای بیماریهای خاص در این سه استان، اقدام عاجل صورت گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری بیان کرد: بی تردید این اقدام دانش بنیان آمایشی، موجب مدیریت کارآمد پروژه درمان، کنترل و مهار چرخه انتقال این بیماری در گستره منطقهای و فرا منطقهای خواهد بود.
وی ادامه داد: شایان ذکر است که استان بوشهر در صورت تخصیص ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دُز واکسن میتواند تمامی یا بیشتر افراد مذکور را واکسینه کند.
در پایان ضمن سپاس و تقدیر از کادر بهداشت و درمان استان بوشهر و گروههای جهادی، آمادگی تمامی نخبگان و نیروهای مردمی این استان ولایتمدار جهت همکاری و همیاری با آن مجاهدان عرصه سلامت اعلام میدارم
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