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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۶

امام جمعه بوشهر:

استان‌های جنوبی نیازمند توجه بیشتری در خصوص مقابله با کرونا هستند

استان‌های جنوبی نیازمند توجه بیشتری در خصوص مقابله با کرونا هستند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از وزیر بهداشت خواست تا توجه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی داشته باشد و همچنین ۲۰۰ هزار دُز واکسن به استان بوشهر اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در پی شیوع مجدد بیماری کرونا در جنوب کشور طی نامه‌ای به وزیر بهداشت ضمن تشکر از تلاش‌های ایشان و کادر درمان در مقابله با بیماری کرونا، تقاضا کردند در دو عرصه تخصیص بیشتر واکسن و تسریع در واکسیناسیون مطلق افراد بالای پنجاه سال و همچنین افراد بالای چهل سال دارای بیماری‌های خاص در سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان، اقدام عاجل صورت گیرد و ۲۰۰ هزار دُز واکسن نیز به استان بوشهر اختصاص یابد.

در نامه امام جمعه بوشهر آمده است: در آغاز از تمامی تلاش‌ها و مجاهدت‌های کادر بهداشت و درمان در عرصه‌های مختلف پزشکی به ویژه مقابله با بیماری ویروس کرونا تشکر و قدر دانی می‌نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون آن تلاشگران حوزه سلامت و شفای همه بیماران را از خداوند متعال خواستارم.

وی افزود: بدین وسیله خدمت آن جناب معروض می‌دارم استان‌های جنوبی ایران: هرمزگان، خوزستان و بوشهر به علت شرایط خاصّ جغرافیایی، ارتباط بین المللی و تردّد بسیار جمعیت متنوع و سیّال می‌تواند کانون درگیری و شیوع این بیماری در فضای محلی و ملّی باشند همانطور که هم اینک دچار وضعیت حادّ بیماری کرونا هستند؛ بدین جهت تقاضا می‌شود در دو عرصه: تخصیص بیشتر واکسن و تسریع در واکسیناسیون مطلق افراد بالای پنجاه سال و همچنین افراد بالای چهل سال دارای بیماری‌های خاص در این سه استان، اقدام عاجل صورت گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان کرد: بی تردید این اقدام دانش بنیان آمایشی، موجب مدیریت کارآمد پروژه درمان، کنترل و مهار چرخه انتقال این بیماری در گستره منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای خواهد بود.

وی ادامه داد: شایان ذکر است که استان بوشهر در صورت تخصیص ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دُز واکسن می‌تواند تمامی یا بیشتر افراد مذکور را واکسینه کند.

در پایان ضمن سپاس و تقدیر از کادر بهداشت و درمان استان بوشهر و گروه‌های جهادی، آمادگی تمامی نخبگان و نیروهای مردمی این استان ولایتمدار جهت همکاری و همیاری با آن مجاهدان عرصه سلامت اعلام می‌دارم

کد مطلب 5257870

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