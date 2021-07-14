به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله حقیقی ظهر چهارشنبه در دیدار با سفیر ارمنستان گفت: از ۶۵ نوع ماده معدنی، ۳۶ نوع آن در این استان وجود دارد.

وی اظهار کرد: به هیچ وجه خام فروشی در این حوزه نداریم و محصولات معدنی با ارزش افزوده به فروش می رسند.

استاندار زنجان گفت: ما می‌توانیم سرمایه گذاری مشترکی را با ارمنستان داشته باشیم و علاوه بر صادرات فعلی که به ارمنستان داریم، می‌توانیم میزان آن را از نظر کمیت و کیفیت بالا ببریم.

استاندار زنجان با بیان اینکه زنجان در حوزه صنایع دستی قابلیت‌های زیادی دارد، تاکید کرد: زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله ثبت شده و باید این دانش و مهارت لازم را منتقل کنیم.

حقیقی گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم می‌توانیم ارتباط دانشگاهی و هم همکاری عملیاتی داشته باشیم.

وی خواستار سفر متقابل اعضای اتاق بازرگانی ارمنستان و زنجان شد و گفت: این دیدارها می‌تواند منجر به به تدوین یک نقشه راه همکاری مشترک استان زنجان و ارمنستان شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: زنجان در حوزه تولید از استان‌های موفق کشور است و این استان در صنایع فولاد، نساجی، مواد شوینده و سنگ‌های تزیینی چرخه کامل تولید محصولات را دارد.

حقیقی افزود: ۷۵ درصد تجهیزات و لوازم برق فشار قوی کشور در زنجان تولید می‌شود و زنجان در حوزه کشاورزی نیز ظرفیت‌های خوبی دارد.

وی با بیان اینکه زنجان ظرفیت‌های قابل توجهی نیز در تولید گیاهان دارویی و همچنین پرورش آبزیان دارد، یاد آورشد: ما می‌توانیم از طریق ارمنستان سرمایه گذاری و صادرات را در حوزه‌هایی که دارای ظرفیت هستیم، در کشورهای اوراسیا دنبال کنیم و اگر این ارتباط را کشور ارمنستان برقرار کند هم به نفع ارمنستان و هم به نفع ما است.