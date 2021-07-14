نیمی از خودروهای فولکس واگن تا سال ۲۰۳۰ برقی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فولکس واگن از استراتژی جدیدی به نام نیو آئوتو رونمایی کرده که بر اساس آن تا سال ۲۰۴۰ تقریباً تمامی خودروهای عرضه شده توسط این شرکت برای فروش را اتومبیل‌های برقی تشکیل می‌دهند.

فولکس واگن همچنین قصد دارد با ارتقای باتری‌های خودروهای برقی تولیدی خود برد آنها را افزایش دهد. طراحی یک پلتفرم نرم افزاری جدید و عرضه خودروهای برقی جدید مانند ای دی. ۴ نیز در دستور کار فولکس واگن قرار گرفته است.

فولکس واگن با همکاری یکی از زیرمجموعه‌های خود موسوم به کاریاد قصد دارد یک سیستم چندرسانه ای و تفریحی تازه برای خودروهای برقی فولکس واگن طراحی کند. این سیستم تا سال ۲۰۲۳ از راه می‌رسد. یک پلتفرم جدید برای خودروهای برقی فولکس واگن نیز تا سال ۲۰۲۵ در دسترس خواهد بود.