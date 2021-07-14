آشتی «رادوشوویچ» با شکوری پس از دریافتی ۶۰ درصد قراردادش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بوژیدار رادوشوویچ دروازهبان کروات تیم فوتبال پرسپولیس که شب گذشته وارد تهران شده بود، امروز در باشگاه حضور یافت.
رادوشوویچ پس از جلسه با ابراهیم شکوری معاون اجرایی، امیرعلی حسینی مدیر بینالملل و ایمان حسینپور معاون حقوقی با دریافت بخشی از مطالبات خود و حل مسائل رقم خورده، از امروز در تمرینات تیم شرکت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بنابر پیگیریهای خبرنگار مهر، رادو ۶۸ هزار دلار از قراردادش را امروز دریافت کرد تا میزان پرداختی او نزدیک به ۶۰ درصد شود.
بنابراین رادو در آستانه دیدار فردا پنجشنبه پرسپولیس مقابل استقلال تهران روی نیمکت سرخپوشان خواهد نشست تا عملکرد حامد لک و هم تیمیهایش را در دربی نود و ششم پایتخت را تماشا کند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۹:۴۵ فردا پنجشنبه در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور برگزار میشود.
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