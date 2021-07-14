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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

با صدور پیامی؛

خانه کتاب و ادبیات درگذشت حمید علیدوستی‌ را تسلیت گفت

خانه کتاب و ادبیات درگذشت حمید علیدوستی‌ را تسلیت گفت

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با صدور پیامی درگذشت حمید علیدوستی‌شهرکی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در پی درگذشت حمید علیدوستی شهرکی نویسنده برگزیده نوزدهمین دوره جایزه قلم زرین، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با صدور پیامی، درگذشت این‌نویسنده را تسلیت گفت.

مشروح متن این‌پیام به این‌ترتیب است:

«درگذشت یکی دیگر از اهالی قلم، جامعه فرهنگی کشور را در بهت و اندوه فرو برد.

فقدان حمید علیدوستی‌شهرکی، نویسنده متعهد و توانمند کشور که اخیرا در نوزدهمین دوره جایزه قلم‌زرین برای رمان «بُرشکن» مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت، ضایعه‌ای است جبران‌ناپذیر؛ اما آثار او همواره به یادگار می‌ماند و نامش را در تاریخ فرهنگ و ادب ایران‌زمین زنده نگاه می‌دارد.

خانه کتاب و ادبیات ایران، این ضایعه را به خانواده زنده‌یاد حمید علیدوستی شهرکی، مردم استان چهارمحال و بختیاری و همچنین جامعه ادبی کشور تسلیت گفته و برای آن مرحوم، غفران الهی را خواستار است.»

کد مطلب 5257994

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