نیروی دریایی آمریکا از پس نیروی دریایی چین برنمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، «تام کاتن» سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا در مصاحبه ای که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز انجام داد با اشاره به این ادعا که ارتش آمریکا از کارآمدی لازم برای جنگیدن برخوردار نیست، از اینکه نیروی دریایی آمریکا بتواند نیروی دریایی چین را در صحنه نبرد شکست دهد، ابراز تردید کرد.

کاتن گفت: مشخصاً نیروی دریایی آمریکا یک وظیفه بزرگ و پیچیده دارد حال آنکه مهمترین مسئله پیش روی یگان های سطحی نیروی دریایی این است که برای جنگیدن و شکست نیروی دریایی چین مهیا باشند. در حال حاضر من با این مسئله مشکل جدی دارم و به شدت بعید می دانم که نیروی دریایی نوعی تفکر جنگی را که ما را به آن هدف برساند، جایگزین کرده باشد.

وی همچنین به گزارش نظامی اشاره کرد که به کنگره ارائه شده و در آن ادعا می شود که ۹۴ درصد از ملوان های آمریکایی بر این باورند که یگان های سطحی نیروی دریایی از بحران رهبری و بهسازی رنج می برند.

کاتن گفت: این گزارشی است از ملوانان، افسران ارشد و رده پایین و در برخی موارد افسران فرماندهی که اطمینانشان را نسبت به اینکه مولفه های جنگی یگان های سطحی نیروی دریایی آماده جنگ و پیروزی در هر زمانی هستند، از دست داده اند.

وی با تاکید بر کارزار عظیم کشتی سازی به راه افتاده توسط پکن، پیشنهاد کرد که واشنگتن نیز قدم در همان راه بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاتن در حالی این سخنان را بیان می کند که جمهوری خواهان در تلاش هستند تا با مستهلک و فرسوده تلقی کردن نیروی دریایی آمریکا، بودجه بیشتری را از کنگره جهت اهداف جنگ افروزانه شان طلب کنند.

این اولین بار نیست که جمهوری خواهان آمادگی ارتش آمریکا را زیر سوال برده اند. بسیاری از محافظه کاران از جمله «تد کروز» دیگر سناتور جمهوری خواه کنگره با انتقاداتی وسیع مدعی شده اند که ارتش این کشور از کار افتاده است.

همه اینها در حالی است که «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پیشتر در ماه می مدعی شد که «دقیقه ای از خوابش» را به خاطر آنچه روسیه و چین در مورد ارتش آمریکا می گویند، از دست نمی دهد چرا که آنها به خوبی می دانند که ارتش آمریکا در دنیا بهترین است!