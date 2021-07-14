به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر عراق وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از مردم عراق را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مصطفی الکاظمی

نخست وزیر جمهوری عراق

السلام علیکم و الرحمه و برکاته

خبر آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از هموطنان جناب‌عالی، موجب تأثر و تأسف اینجانب، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران گردید.

از طرف دولت و مردم کشورم، وقوع این حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم عراق تسلیت می‌گویم.

از خداوند متعال شفای عاجل مجروحان، رحمت و مغفرت درگذشتگان و صبر بردباری خانواده‌های آنها را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران