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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۷

در پیامی؛

روحانی آتش‌سوزی بیمارستان ناصریه را به نخست‌وزیر عراق تسلیت گفت

روحانی آتش‌سوزی بیمارستان ناصریه را به نخست‌وزیر عراق تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر عراق وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از مردم عراق را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر عراق وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از مردم عراق را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مصطفی الکاظمی

نخست وزیر جمهوری عراق

السلام علیکم و الرحمه و برکاته

خبر آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از هموطنان جناب‌عالی، موجب تأثر و تأسف اینجانب، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران گردید.

از طرف دولت و مردم کشورم، وقوع این حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم عراق تسلیت می‌گویم.

از خداوند متعال شفای عاجل مجروحان، رحمت و مغفرت درگذشتگان و صبر بردباری خانواده‌های آنها را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5258012

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