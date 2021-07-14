به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر عراق وقوع آتشسوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از مردم عراق را تسلیت گفت.
متن پیام حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مصطفی الکاظمی
نخست وزیر جمهوری عراق
السلام علیکم و الرحمه و برکاته
خبر آتشسوزی در بیمارستان الحسین ناصریه و درگذشت تعدادی از هموطنان جنابعالی، موجب تأثر و تأسف اینجانب، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران گردید.
از طرف دولت و مردم کشورم، وقوع این حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم عراق تسلیت میگویم.
از خداوند متعال شفای عاجل مجروحان، رحمت و مغفرت درگذشتگان و صبر بردباری خانوادههای آنها را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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