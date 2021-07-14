به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده از فردا ۲۴ تیرماه ساعت ۱۲ ظهر برای ۶۰ سال به بالا هم سامانه salamat.gov.ir باز خواهد شد و این افراد می‌توانند وارد سامانه شوند و نوبت دهی خواهند شد.

وی افزود: یکی از دلایل این تصمیم این است که خوشبختانه واکسن تولید داخل بسیار خوب عمل کرده و هیچ مشکلی ندارد و خط تولید آن هم با قدرت در حال پیشرفت است.

رئیسی با اشاره به اینکه با احتساب واکسن‌های وارداتی هیچ مشکلی برای واکسیناسیون افراد ۶۰ سال با بالا وجود نخواهد داشت، بیان کرد: با توجه به شروع واکسیناسیون گروه ۶۵ سال به بالا که خوشبختانه با نظم خوبی در حال انجام است از هموطنان عزیز خواهشمندم در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. چون افرادی که ثبت نام کرده‌اند تا ۲۵ تیرماه واکسیناسیون شان تمام خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: با توجه به موجودی واکسن و واکسن‌های وارداتی که رسیده و خواهد رسید و با تکیه بر واکسن تولید داخل به ویژه واکسن برکت که خط تولید آن با قدرت در حال کار است مطمئنم که ضمن شتاب بخشیدن به سرعت واکسیناسیون می‌توانیم سرعت را خیلی پایدارتر پیش ببریم.