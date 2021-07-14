به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت ۴ سال از دوره مدیریت پنجم شهری سرانجام ۲۱ تیرماه خبر افتتاح رسمی ۳۵ متری افتخاری در انتهای دارآباد منتشر شد، هنوز ساعاتی از بریدن روبان افتتاحیه رسمی از سوی شهردار نگذشته بود، که چندین کامیون نخاله و خاک در وسط این بزرگراه خالی شد و باز مسیر انتهایی دارآباد که ۱۵ روز بود بدون سروصدای رسانهای باز شده بود و ترافیک ناکوک شمال شرق تهران را کوک کرده بود دوباره مسدود شد.
پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه افتتاح باغ ایرانی حکیم، در اولین واکنش رسمی بدون نام بردن از مسبب این اتفاق که گفته میشود این روش اعتراضی معارضین این پروژه عمرانی بوده است.
وی درباره علت مسدود شدن بزرگراه ۳۵ متری شهید مسعود افتخاری، توضیح داد: بازگشایی این بزرگراه یک شبه اتفاق نمیافتد بلکه توافقات مقدماتی دارد. زمانی که یک بزرگراه آماده بهره برداری است و ساکنان دارآباد و اتوبان ارتش به جهت شبکههای ارتباطی گرفتار هستند، شهرداری باید تلاش کند تا هرچه سریعتر پروژه را بهره برداری برساند.
البته شهردار تهران درباره تصمیم یک شبه خود به افتتاح پروژه افتخاری پیش از توافق نهایی با معارضان توضیحی نداده است. اما وعده داده است مدیریت شهری به بخشهایی که تعهد دارد، پایبند خواهد بود. اگر نخالهای در مسیر بزرگراه ریخته شده، دوباره جمع آوری خواهد شد.
وی تاکید کرده است: کسی که این کار را کرده، اقدام کج سلیقهای را انجام داده چرا که هیچ چیزی مانع خدمت مردم و بهره برداری مناسب از فضاهای طراحی شده را نمیشود.
حناچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است تا پایان دوره پنجم مدیریت شهری چه تعداد از پروژهها نیمه تمام باقی بماند، توضیح داد: بسیاری از پروژهها به دوره بعدی واگذار خواهد شد. همانطور که مدیریت شهری پنجم تعدادی از پروژههای ناتمام دوره چهارم را به اتمام رساند.
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