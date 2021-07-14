وضعیت کرونایی کنگاور قرمز شد

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های استان کرمانشاه از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: کنگاور در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته و تنها شهرستان قرمز در این استان است.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۱۰ شهرستان در وضعیت نارنجی و سه شهرستان در وضعیت زرد از نظر شیوع کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تشریح شهرستان‌های نارنجی این استان پرداخت و گفت: شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، گیلانغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، جوانرود، پاوه، صحنه، سنقر و کلیایی و هرسین نارنجی هستند.

مرادی تصریح کرد: دالاهو، روانسر و ثلاث باباجانی شهرستان‌های زرد استان کرمانشاه از نظر شیوع کرونا هستند.

به گفته وی، محدودیت‌های کرونایی بر اساس رنگ‌بندی جدید اعلام شده در هر شهرستان اعمال می‌شود.