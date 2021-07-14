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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۷

معاون دانشگاه آزاد خبر داد؛

تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی

تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد گفت: تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند به صورت مشترک میان دانشگاه آزاد واحد رشت با مرکز تحقیقات برنج کشور از برنامه های معاونت این معاونت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و هیأت همراه از پروژه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات برنج کشور بازدید کردند.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت طرح همکاری علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از اینترنت اشیا در مزارع کشاورزی، گفت: تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند به صورت مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با مرکز تحقیقات برنج کشور از برنامه‌های معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی است.

علمائی اظهار داشت: برگزاری سخنرانی و وبینار علمی با عنوان کشاورزی هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با مرکز تحقیقات برنج کشور از برنامه‌های پیش برنده هدف در طرح کشاورزی هوشمند است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از بخش‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بازدید کرد.

کد مطلب 5258088
زهرا سیفی

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