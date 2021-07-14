تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و هیأت همراه از پروژه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز تحقیقات برنج کشور بازدید کردند.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت طرح همکاری علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از اینترنت اشیا در مزارع کشاورزی، گفت: تدوین نظام موضوعات علمی کشاورزی هوشمند به صورت مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با مرکز تحقیقات برنج کشور از برنامه‌های معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی است.

علمائی اظهار داشت: برگزاری سخنرانی و وبینار علمی با عنوان کشاورزی هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با مرکز تحقیقات برنج کشور از برنامه‌های پیش برنده هدف در طرح کشاورزی هوشمند است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از بخش‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بازدید کرد.