برگزاری مذاکرات دوجانبه آمریکا و روسیه تا یک هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری ریا نووستی روسیه از برگزاری مذاکرات مربوط به ثبات استراتژیک میان مسکو و واشنگتن تا یک هفته دیگر خبر داد.

این خبرگزاری روسی همچنین اعلام کرد که روسیه به دنبال مذاکره بر سر انواع تسلیحات از جمله هسته ای و غیر هسته ای، تهاجمی و دفاعی با آمریکا است که می توانند بر ثبات و امنیت جهان تاثیرگذار باشند.

لازم به ذکر است روسای جمهور روسیه و آمریکا در جریان نشست مشترک ماه گذشته خود در ژنو، برای انجام مذاکرات دوجانبه بر سر مساله ثبات استراتژیک و چارچوب همکاری دو کشور بر سر کنترل تسلیحات به توافق رسیدند.

پیشتر نیز «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، در تاریخ ۱۵ تیر ماه طی سخنانی گفت که مسکو انتظار دارد ثبات استراتژیک با واشنگتن پس از انجام رایزنی‌های دو طرف در این خصوص محقق شود.

ریابکوف گفت: انتظار می‌رود تا پیش از پایان ماه جولای، (با طرف آمریکایی) ملاقاتی داشته باشیم و نخستین دور از مذاکرات میان دستگاهی آغاز شود و امیدواریم این فرآیند از همین جا آغاز شده که این به معنای سازماندهی دستکم چارچوبی برای برداشتن قدم‌های اولیه‌ای است که در پسِ این جلسه برداشته خواهند شد.

ریابکوف همچنین تاکید کرد که مسکو انتظار دارد تغییر یا چرخشی در توافقات اولیه ای که میان دو طرف در جریان برگزاری نشست رؤسای جمهور دو کشور در ژنو حاصل شده‌، ایجاد نشود.

وی در ادامه گفت: من فکر می‌کنم که در مورد توافقات بدست آمده در سطح بالا، بازنگری اساسی ایجاد نخواهد شد و در این حالت، دولت ایالات متحده برای اجرای توافق‌های بدست آمده در سطح بالا تلاش خواهد کرد.