تغییر نام باشگاه پرسپولیس قانونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، ایمان حسین‌پور معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: اسم باشگاه پیش از این در ثبت شرکت‌ها به نام شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) به ثبت رسیده بود، بالاخره بعد از ۱۰ سال از صدور حکم دادگاه مبنی بر تعلق این نام به این باشگاه، به صورت رسمی به عنوان نام شرکت به ثبت رسید.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری نهادهای مرتبط، توانستیم نام «پرسپولیس» را به عنوان نام شرکت نیز به ثبت رسمی برسانیم. به این ترتیب از این پس باشگاه پرسپولیس در ثبت شرکت‌ها با نام «شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس» شناخته می‌شود. این در حالی است که مالکیت برند و نشان پرسپولیس برای شرکت و باشگاه به ثبت رسیده بود و حالا نام شرکت هم به پرسپولیس تغییر کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع همواره از خواسته‌های هواداران و دوستداران پرسپولیس بود، هر چند با توجه به مالکیت باشگاه، برند باشگاه و نشان، مشکلی در جهت بهره‌برداری از آن نبود ولی ضروری بود این موضوع در نامگذاری شرکت هم صورت بگیرد.

تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی به شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس طبق آگهی روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و مجوز سازمان خصوصی سازی صورت گرفت.