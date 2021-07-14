به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب در تماس تلفنی «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تبریک پیروزی مقاومت فلسطین در نبرد اخیر «شمشیر قدس» اظهار داشت: این پیروزی فصل جدیدی در مسیر مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگران گشود و برای چندمین بار کارآمدی مقاومت را به رخ اشغالگران صهیونیستی و حامیان آن کشید.

وی خاطرنشان کرد: خوی صهیونیست‌ها تجاوز و اشغالگری است و فقط با مقاومت و هزینه‌مندسازی در برابر تجاوز است که آنها مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

رئیس‌جمهور منتخب با تأکید بر اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران حمایت از آرمان فلسطین و مبارزه با ظالم است، اظهار داشت: ادامه محاصره غزه با هیچ مبنای انسانی سازگار نیست و سکوت مجامع بین‌المللی در برابر کشتار کودکان و زنان بی‌گناه، برای این مجامع و مدعیان حقوق بشر مسئولیت‌آفرین است.

همچنین «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با تبریک مجدد پیروزی «رئیسی» در جلب اعتماد مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارداشت: امیدواریم با هدایت جنابعالی شاهد پیشرفت‌های روزافزون برای ملت بزرگ ایران باشیم.

وی افزود: بی‌تردید حضور شخصیتی با جایگاه جنابعالی به عنوان رئیس دولت، نقش موثری در معادلات منطقه‌ای و حمایت از مقاومت، به‌ویژه آرمان فلسطین خواهد داشت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به پیروزی مقاومت فلسطین در نبرد شمشیر قدس خاطر نشان کرد: این پیروزی متعلق به تمام ملت‌های مستقل و آزادیخواه جهان است.