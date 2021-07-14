دعوت از ۱۰۶ کاراته کا به اردوی تیم های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با تصمیم کادر فنی تیم ملی، این اردو قبل از برگزاری مسابقات انتخابی تشکیل می‌شود و نفراتی که شاخص‌های مد نظر را داشتند به این اردو دعوت شدند و پس از آغاز تمرینات در آخرین روز اردو مسابقات انتخابی برگزار می‌شود.

این اردو در بخش آقایان از روز شنبه ۲۶ تیر ماه و در بخش بانوان نیز از شنبه ۲ مرداد آغاز می‌شود و نفرات حاضر ساعت ۱۰ صبح در مجموعه ورزشی کبگانیان برای انجام تست کرونا باید حضور داشته باشند. این اردو تا پایان هفته ادامه دارد و در پایان پس از برگزاری مسابقات انتخابی از هر وزن دو نفر برتر مستقیم به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

برای حضور در مرحله نخست فینالیست‌های آخرین قهرمانی کشور که در سال ۹۸، ۲. دو نفر برتر رنکینگ کاراته وان سال ۹۸، نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی دانشجویان در سال ۹۸، نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی ازبکستان در سال ۹۸، اعضای تیم ملی که برای اعزام به مسابقات آسیایی مالزی سال ۹۸ آماده شده بودند (در صورت داشتن شرایط سنی بزرگسالان)، نفرات رنکینگ دار زیر ۵۰ فدراسیون جهانی، دو نفر برتر رنکینگ سوپر لیگ و دو نفر برتر جام وحدت و دوستی (آقایان) ۹۸ به اردو دعوت شدند.

ضمن اینکه حمیده عباسعلی، رزیتا علیپور، طراوت خاکسار و سارا بهمنیار چهار بانوی ورزشکاری که برای کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کردند در مراحل بعدی انتخابی بانوان شرکت خواهند کرد.

نفرات دعوت شده به اولین مرحله اردوی تیم ملی آقایان به این شرح هستند:

رضا روشن، بهنام دهقان زاده، رضا راستین، علی اکبر بختیاری، جواد رنجبر، پویا اقدسی، طاها عبدالهی، میلاد تیغی، علی مسکینی، احمدنجفی، حمیدحسنی پور، علیرضا فرجی، محمد شایگان، عبداله ولدی، علیرضا شیرصفت، میعادیاری، امیررضا میرزایی، سید علی کریمی، مرتضی نعمتی، علی رحیمی، ابولفصل میرزایی، مهدی رحیمی نژاد، محمد خادم رضایی، علیرضا حیدری، ایمان برزعلی، میلاد بهمنی، امیرحسین بیگدلی، آرش علی نژاد، سامان عدالتی، مهدی شهگل، مهرداد پورشیب، آیدین یعقوبی، محمد فیاضی، باربد صداقت، نیما مرادی، کیوان بابان، مهدی قراری زاده، سهراب یاراحمدی، علی اکبردستجانی، مهدی اشوری، صادق سنچولی، مجید نیکوهمت.، مهدی بابایی، محمدرضا قاهری، سامان حیدری، مجید حسن نیا، محمدرضا گیلان پور، حامد رستمی، مهدی ولی لو

نفرات دعوت شده به اولین مرحله اردوی تیم ملی بانوان به شرح زیر هستند:

زهرا کریمی، بهناز بتویی، فاطمه نودهقان، سوده خلیلی، مهسا کنعانی، فاطمه چیذری، صدیقه شاهرخی، سحر بیات، فاطمه سعادتی، زهرا بنیانی، نسرین محمودی، زهره برزگر، مبینا یوسفی، نوش مهر نورصبحی، مهدیه طوسی، شیما آل سعدی، فائزه چیذری، سیده حدیث پژمان، هنگامه جعفری سودانی، فریال جعفری نژاد، نفیسه عبدی، سوگند شاهیوند، زهرا یاوری، لیلا برجعلی، سحر اچرش، بهنوش نجفی، فائزه حسنی، مونا غلامی، فاطمه زهرا گلبندی، حدیثه طالبی، ملیکا احدی، فاطمه طراز پور، محدثه آقایی، معصومه محسنیان، سیده سوده خلیلی، مبینا حیدری، شبنم واحدی، شقایق واحدی، آویشن باقری، زهرا خدابنده لو، مهدیه هادیان، سیده سلاله حسینی، فاطمه چیزری، فاطمه خنکدار، مبینا کاویانی، نگین آلتونی