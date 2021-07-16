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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۶:۵۰

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

تکثیر کروناویروس در بزاق دهان/تاثیر بلندمدت کووید ۱۹ بر ضربان قلب

تکثیر کروناویروس در بزاق دهان/تاثیر بلندمدت کووید ۱۹ بر ضربان قلب

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

کروناویروس در غدد بزاق دهان تکثیر می‌شود

نتایج یک مطالعه تأیید می‌کند که کروناویروس غدد بزاقی را آلوده کرده و تکثیر می‌شود و دهان یک نقطه ورود مستقیم برای کروناویروس است.

آسپرین در پیشگیری از مرگ بیماران کرونایی مؤثر است

محققان داروسازی می‌گویند آسپرین و سایر داروهای ضدالتهاب رایج می‌توانند از مرگ ناشی از کووید ۱۹ جلوگیری کنند.

احتمال ۱۴ برابری خطر مرگ در زنان باردار مبتلا به کووید ۱۹

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که زنان باردار نسبت به افراد همسن خود که باردار نیستند، با عوارض شدیدتر کووید ۱۹ مواجه هستند.

کووید ۱۹ تأثیر طولانی مدت بر ضربان قلب دارد

نتایج یک تحقیق جدید تأیید کرده است که کووید ۱۹ اثرات طولانی مدت بر ضربان قلب افراد آلوده ایجاد می‌کند و همچنین باعث بروز سایر مشکلات قلبی و تأثیرات رفتاری و فیزیولوژیکی می‌شود.

کد مطلب 5258739

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