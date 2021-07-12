آسپرین در پیشگیری از مرگ بیماران کرونایی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان دانشگاه آلبرتای کانادا آزمایش داروهای ضدالتهابی رایج مانند آسپرین را برای درمان شدیدترین عوارض کووید ۱۹ انجام دادند.

«ایمن الکادی»، استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی، در این باره می‌گوید: «بیشتر افراد آلوده به کروناویروس بدون علائم جدی بهبود می‌یابند. با این حال، در بعضی از بیماران التهاب در ریه‌ها ایجاد می‌شود که باعث سرفه و تنگی نفس می‌شود و در تعدادی از افراد التهاب بیش از حد ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نارسایی عضو و مرگ شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «مردان، افراد بالای ۶۰ سال و کسانی که دارای اختلالات متابولیکی مانند چاقی و دیابت هستند بیشتر در معرض این التهاب بیش از حد هستند. کووید ۱۹ می‌تواند در پاسخ ایمنی طبیعی آنها تداخل ایجاد کرده و باعث شود بدن آنها مولکول‌های التهابی بیشتری نسبت به مولکول‌های ضد التهاب تولید کند.» محققان قصد دارند با استفاده از این داروهای ضدالتهابی فرایند را مختل کنند.

الکادی افزود: «ایده ما این است که یا از مولکول‌های تقویت کننده التهاب جلوگیری کنیم یا مولکول‌هایی را که دارای اثر ضد التهابی هستند افزایش دهیم و داروهای زیادی در بازار موجود است که این روند را تعدیل می‌کنند.»

به گفته وی، «به جای تولید ترکیبات جدید برای درمان کووید ۱۹، که بسیار هزینه بر هستند، ما می‌توانیم داروهای موجود را مورد استفاده مجدد قرار داده و از آنها برای کاهش یا جلوگیری از التهاب منجر به مرگ و میر استفاده کنیم.»

الکادی در مقاله قبلی هشدار داد که داروهای ضد التهاب در ابتدای ابتلاء به عفونت کووید ۱۹ توصیه نمی‌شوند زیرا می‌توانند توانایی بدن در مبارزه با ویروس را مختل کنند، اما در صورت بروز التهاب بیش از حد ممکن است مفید باشند.

وی خاطرنشان کرد که این داروها ممکن است عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر روش‌های درمانی کووید ۱۹ مانند رمدسیویر و دگزامتازون داشته باشند.