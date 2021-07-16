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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲

در پی قطعی و افت فشار آب شرب میمند؛

الکترو پمپ چاه آب شرب میمند تعویض شد

الکترو پمپ چاه آب شرب میمند تعویض شد

فیروز آباد- رئیس اداره آب و فاضلاب شهر میمند در پی قطعی و افت فشار آب شرب میمند از انجام عملیات تعویض الکترو پمپ چاه شماره ۷ این شهر با ۴۶۵ میلیون تومان اعتبار خبر داد.

مهدی انصاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت مستهلک بودن کابل ونقص فنی الکتروپمپ چاه شماره ۷ شهر میمند، برخی از نقاط شهر دچار افت فشار و گاهاً قطع آب شده بودند که با صرف اعتبار بالغ بر ۴۶۵ میلیون تومان از محل اعتبارات سرمایه‌ای توسط تیم بهره‌برداری و اتفاقات آبفا شهرستان فیروزآباد و شهر میمندعملیات تعویض کابل و الکتروپمپ انجام شد.

وی افزود: عملیات تعویض پمپ این چاه در عمق ۱۵۰ متری و با انجام ۳۶ ساعت کار مداوم و شبانه روزی صورت گرفته است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهر میمند ضمن تشکر از صبر و بردباری مردم فهیم بخش میمند و همکاری خوب آبفا شهرستان فیروزآباد ادامه داد: با توجه به گرم شدن هوا و پیک پنجم کرونا از مردم شهر میمند درخواست می‌شود با مصرف بهینه آب، همچون روزهای گذشته خادمان خود در آبفا میمند را جهت ارائه خدمات مطلوب به کلیه همشهریان یاری کنند.

کد مطلب 5258740

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