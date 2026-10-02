فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم تناسب بخشی از واحدهای مسکونی خالی موجود با توان مالی مستأجران و عموم مردم، بر ضرورت ساخت مسکن متناسب با نیاز و ظرفیت کشور تأکید کرد و گفت: مسکن باید متناسب با نیاز کشور ساخته شود و این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود به سیاست‌های کلی و مقررات شهرسازی بازمی‌گردد که محدودیت‌هایی را در حوزه ساخت‌وساز ایجاد کرده است.

وی افزود: در دهه ۷۰ یکی از موضوعات و مقررات ساخت مسکن، تأمین پارکینگ بود. در آن زمان با تأمین ۶۰ درصد پارکینگ یک مجتمع، می‌توانستیم نسبت به ساخت مجتمع اقدام کنیم و مردم را صاحب مسکن کنیم.

همه سازندگان را به این سمت هدایت کرده‌ایم که واحدهای بزرگ‌مقیاس احداث کنند و دلیل اصلی این موضوع نیز تأمین پارکینگ است. بخش اصلی اینکه چرا مردم نمی‌توانند متناسب با نیاز خود واحد مسکونی دریافت کنند، به‌خصوص قشر جوان، همین مسئله است؛ زیرا امکان احداث واحدهای کوچک‌متراژ را نداریم

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: امروز الزام شده است که به ازای هر واحد مسکونی، یک پارکینگ نیز تأمین شود. فارغ از اینکه تأمین هر پارکینگ، شرایط را از نظر مقررات و ضوابط شهرسازی بسیار پیچیده کرده است، در بسیاری از مناطق شهری، امکان ساخت واحدهای کوچک‌متراژ برای سازنده وجود ندارد.

چرا واحدهای کوچک‌متراژ ساخته نمی‌شوند؟

وی ادامه داد: همه سازندگان را به این سمت هدایت کرده‌ایم که واحدهای بزرگ‌مقیاس احداث کنند و دلیل اصلی این موضوع نیز تأمین پارکینگ است. بخش اصلی اینکه چرا مردم نمی‌توانند متناسب با نیاز خود واحد مسکونی دریافت کنند، به‌خصوص قشر جوان، همین مسئله است؛ زیرا امکان احداث واحدهای کوچک‌متراژ را نداریم.

پورحاجت تصریح کرد: ایرانی‌ها دوست دارند در خانه‌های بزرگ و ویلایی زندگی کنند، اما امروز به دلیل شرایط و تغییر فرهنگ در حوزه آپارتمان‌نشینی، شکل زندگی تغییر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها امروز به دلایل مختلف علاقه‌مند شده‌اند در آپارتمان زندگی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ضوابط تأمین پارکینگ اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید در خصوص تأمین پارکینگ تغییر وضعیت ایجاد شود. ضرورت ندارد تمام ساختمان‌ها الزاماً پارکینگ داشته باشند. جامعه‌ای داریم که متأسفانه از نظر سنی رو به سالمندی است و بسیاری از افراد شاید اصلاً ضرورتی برای داشتن خودرو نداشته باشند و به خودرو نیاز نداشته باشند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: از سوی دیگر، باید حمل‌ونقل عمومی را تقویت می‌کردیم که این اتفاق نیفتاده است. این مسئله باعث شده است بخشی از ظرفیت ساخت‌وساز مسکن نیز تحت تأثیر ضوابط مربوط به پارکینگ قرار گیرد.

وی گفت: این تفسیری که امروز به‌راحتی و به‌صورت عینی از بازار مسکن می‌توان به آن رسید، این است که خانه‌هایی می‌سازیم که شاید متقاضی نداشته باشند. ما خانه‌هایی داریم که متناسب با ظرفیت‌های کشور نیستند و این مسائل به مجموعه مقدماتی بازمی‌گردد که امروز به بازار مسکن متصل شده است. خیلی‌ها دوست دارند بگویند بازار در رکود تورمی قرار دارد، اما امروز به نظر می‌رسد بازار در حال دنبال کردن روند خود است. البته نمی‌توان بازار مسکن امروز را با دهه ۹۰ مقایسه کرد. واقعیت بازار ما همین است که امروز مشاهده می‌کنیم و حجم خرید و فروش نیز در همین سطح است

بازار مسکن را نمی‌توان با دهه ۹۰ مقایسه کرد؛ معاملات همچنان جریان دارد

پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن نیز اظهار کرد: خیلی‌ها دوست دارند بگویند بازار در رکود تورمی قرار دارد، اما امروز به نظر می‌رسد بازار در حال دنبال کردن روند خود است. البته نمی‌توان بازار مسکن امروز را با دهه ۹۰ مقایسه کرد. واقعیت بازار ما همین است که امروز مشاهده می‌کنیم و حجم خرید و فروش نیز در همین سطح است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: نمی‌توان گفت امروز بازار مسکن به‌صورت رکودی است. حجم معاملات شاید نسبت به دهه ۹۰ بسیار کمتر باشد، اما معاملات همچنان در حال انجام است و به نظر می‌رسد تورم، محتمل‌ترین گزینه در ماه‌های آینده در حوزه مسکن باشد.

وی ادامه داد: تورم در بازار مسکن با تأخیر نسبت به سایر بازارها خود را نشان می‌دهد و آثار افزایش نرخ دلار و طلا در یکی دو ماه گذشته، طی ماه‌های آینده در بازار مسکن نمایان خواهد شد.

ریسک سرمایه‌گذاری، رشد بخش ساختمان را تحت تأثیر قرار داده

پورحاجت درباره رشد منفی ۶.۴ درصدی بخش ساختمان در فصل بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تولید ناخالص داخلی نیز گفت: بخش قابل‌توجهی از این موضوع را می‌توان ناشی از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان دانست. ما بارها تأکید کرده‌ایم که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افزایش یافته است.

وی یادآور شد: یک نمونه آن این است که دریافت پروانه ساختمانی امروز حدود یک سال زمان می‌برد. همین زمان‌بر بودن فرآیند صدور پروانه ساختمان برای بخش خصوصی ایجاد مشکل می‌کند و در نهایت تأثیر خود را در میزان رشد بخش ساختمان نشان خواهد داد.

تورم در بازار مسکن با تأخیر نسبت به سایر بازارها خود را نشان می‌دهد و آثار افزایش نرخ دلار و طلا در یکی دو ماه گذشته، طی ماه‌های آینده در بازار مسکن نمایان خواهد شد

شرایط صنعت ساختمان نتیجه سیاست‌های ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد: امروز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بسیار پر از پیچ‌وخم است و صنعت ساختمان شرایط خوبی ندارد. به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی، شرایط همچنان مناسب نیست.

پورحاجت در پایان خاطرنشان کرد: شرایطی که امروز در بازار مسکن رخ داده، حاصل سیاست‌های ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است که در بازار مسکن شکل گرفته و امروز شرایط خوبی را ایجاد نکرده است. سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد و شرایط صنعت ساختمان نیز بیش از گذشته سخت و پیچیده شده است.