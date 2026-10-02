توسعه ارتباطات سیار در مدارس؛ «شاد» با ۱.۷ همت بودجه تقویت شد

ستار هاشمی در حاشیه سفر به سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره شرایط اینترنت و مدارس و همچنین زیرساخت‌های شبکه ارتباطات در آموزش و پرورش توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در دولت چهاردهم به صورت ویژه دنبال می شود مقوله اتصال مدارس به اینترنت مناسب و شبکه ملی اطلاعات است

این طرح به صورت ویژه از سوی وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش دنبال می شود، افزود: امیدواریم با این اقدام شاهد اتفاقات خوبی در آینده نزدیک در مدارس سراسر کشورمان به خصوص مدارس روستایی باشیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه رقم زدن زیرساخت های ارتباطی با کیفیت برای مدارس از اهداف ما در این اقدام ملی است، گفت: باور ما این است که امروز آموزش قدری متفاوت از قبل شده و حتما معلمان نقش محوری دارند اما ابزارهای فناورانه کمک شایانی به تقویت یادگیری و روش های جدید آموزش خواهد داشت.

هاشمی با بیان اینکه با توجه به این موضوعات حتما وزارت ارتباطات و مجموعه دولت برنامه ویژه ای برای مدارس خواهد داشت، بیان کرد: ما در بحث زیرساخت سامانه شاد در دولت چهاردهم در وزارت ارتباطات با دستور رئیس جمهور و حمایت ویژه وی، در یک مقطع ۱.۷ هزار میلیارد تومان کمک کردیم که این کمک ها البته افزایش هم پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در مقوله توسعه فیبر نوری در عرصه ملی نیز از ابتدای دولت اقدامات خوبی در کشورمان صورت گرفته است، افزود: پوشش به این معنا که بتوانیم فیبر نوری را در شعاع ۳۰۰ متری مشترک قرار دهیم، از مهمترین رویکرد های ما در قبال این طرح بود لذا اما طبق تعریف جدیدی که از پوشش فیبر نوری آن داشته ایم ضوابط را قدری سختگیرانه تر قرار داده و معتقد هستیم پوشش زمانی معنی پیدا می کند که ما بتوانیم هموطنان مان را کاملاً متصل کنیم

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما در بدنه وزارتخانه شاخص اتصال به اینترنت را برای فیبر نوری مقرر کرده ایم و در این زمینه توانسته ایم در دولت چهاردهم علیرغم همه فراز و نشیب ها، تعداد مشترکان فیبر نوری از ۳۵۰ خانوار به بالای دو میلیون خانوار و کسب و کار رسیده که رشد قابل توجهی را در این خصوص شاهد هستیم

هاشمی همچنین گفت: این زیرساخت می تواند در توسعه خدمات ارتباطاتی، کسب و کارها، اتصال شبکه و بهبود اتصال به اینترنت و خدمات بهتر به هموطنان کمک حال باشد و از این منظر می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشورمان باشیم.

وی با بیان اینکه ارتقا و بهبود دسترسی و کیفیت اتصال در فیبر نوری به مراتب بیشتر است، افزود: مردم با تجهیز فیبر نوری در سراسر کشور می توانند به اینترنت پرسرعت مجهز شوند و این می تواند به خصوص به کسب و کارهای شهری و روستایی بسیار کمک کند.