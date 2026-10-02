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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

انفجار و آتش‌سوزی منزل مسکونی در بلوار قطب کاشان؛ ۴ نفر مصدوم شدند

انفجار و آتش‌سوزی منزل مسکونی در بلوار قطب کاشان؛ ۴ نفر مصدوم شدند

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در بلوار قطب راوندی، حوالی پارک آیت‌الله مدنی، و مصدومیت چهار نفر در این حادثه خبر داد.

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه انفجار و آتش‌سوزی منزل مسکونی در بلوار قطب راوندی کاشان ساعت ۱۲:۳۹ به ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی کاشان اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی در قالب سه تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل، ضمن انجام اقدامات ایمنی، موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

سخنگوی سازمان ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که یکی از مصدومان مرد بود و مصدومان توسط عوامل اورژانس۱۱۵ کاشان به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به شدت انفجار گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از تجمع گاز و وقوع انفجار شدید در منزل است که بر اثر آن درها و پنجره‌های ساختمان به‌طور کامل از جای خود جدا شده و بخش‌هایی از دیوارهای منزل نیز تخریب شده است. همچنین قسمتی از وسایل داخل منزل دچار حریق و سوختگی شده است.

فدائی تأکید کرد: با توجه به اینکه تعیین علت دقیق وقوع حادثه نیازمند بررسی تخصصی است، علت نهایی انفجار و آتش‌سوزی پس از بررسی کارشناسان کمیته علت‌یابی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6965023

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