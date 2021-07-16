افزایش ۳۰ درصدی مرگ های "اووردوز" مصرف مواد مخدر در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس داده‌های اولیه مرکز ملی آمار بهداشت آمریکا، گزارش ۹۳,۳۳۱ مورد مرگ ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در طی سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری نسبت به ۷۲,۱۵۱ مرگ تخمینی در سال ۲۰۱۹ است که افزایش ۲۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

دکتر «نورا وولکو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره گفت: «این بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از اووردوز مواد در طول ۱۲ ماه و بیشترین افزایش از حداقل سال ۱۹۹۹ است.»

داده‌های جدید این مرکز نشان می‌دهد که مخصوصاً مرگ ناشی از اووردوز مواد افیونی، از ۵۰,۹۶۳ در سال ۲۰۱۹ به ۶۹,۷۱۰ در ۲۰۲۰ افزایش یافته که حدود ۲۷٪ افزایش است.

این گزارش حاکی از آن است که مرگ در اثر مواد افیونی مصنوعی (عمدتاً فنتانیل) و محرک‌های روانی مانند مت آمفتامین نیز از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین مرگ در اثر مواد مخدر نیمه مصنوعی مانند داروهای مسکن و کوکائین نیز افزایش داشته است.

به گفته محققان، دوره قرنطینه برای بسیاری از افراد به طرز باورنکردنی نامطمئن و استرس زا بوده است و ما شاهد افزایش مصرف مواد مخدر، دشواری دسترسی به درمان‌های نجات دهنده برای اختلالات مصرف مواد و افزایش غم انگیز مرگ ناشی از اووردوزها هستیم.

به گفته وولکو، فاکتورهای دیگری غیر از کووید هم در این روند صعودی نقش داشته اند. «در طی سال گذشته ما شاهد افزایش ناآرامی‌های اجتماعی بوده ایم که منجر به افزایش اضطراب عمومی شده زیرا مردم بیشتر در معرض تصاویر خشونت آمیز اخبار قرار داشته اند.»