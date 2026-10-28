جمع آوری ۳ نفر اتباع غیر مجاز در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبرگفت: در راستای اجرای طرح هجرت و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز و غیرقانونی، موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ١٥ کشکسرای، در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر ورود اتباع غیر مجاز، تعداد ۳ تبعه غیرمجاز را در سطح حوزه حوزه استحفاظی جمع آوری کردند.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: در جهت ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز افراد جمع آوری شده، طی هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند از مشارکت و همکاری شهروندان مرند با پلیس تشکر و قدردانی و در پایان از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه مواردمشکوک و به کارگیری اتباع بیگانه موضوع را به پلیس اطلاع دهند.