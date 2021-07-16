هدف دشمنان تخریب هویت فرهنگی زن مسلمان است

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به مردان و زنان در مورد حجاب و عفاف تذکر میدهد اما در سوره نساء به واسطه جایگاه و منزلت زنان در جامعه و روحیه آنان تاکید ویژهای به حفظ حجاب آنها دارد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای لطمه وارد کردن به موضوع حجاب و عفاف در کشورهای اسلامی، افزود: دشمنان اسلام و انقلاب فعالیت زیادی در جهت فرهنگ حجاب و عفاف انجام میدهند و با انواع و اقسام رسانه سعی در تخریب هویت فرهنگی زن مسلمان دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در غرب چنین نشان داده میشود که برهنگی باعث پیشرفت زنان شده اما وقتی کمی دقیقتر نگاه میکنیم امنیت اجتماعی زنان در اروپا و آمریکا به شدت پایین است.
احمدی با اشاره به وضعیت کنونی عفاف و حجاب، بیان کرد: در سالهای اخیر به واسطه عملکرد بد مسئولان مربوطه در موضوع عفاف و حجاب وضعیت حجاب در استان کرمانشاه و کشور مطلوب ارزیابی نمیشود و انتظار میرود دولت آینده به مقوله حجاب و عفاف نگاه ویژهای داشته باشد.
احمدی با اینکه موضوع حجاب توسط ادارات و سازمانهای مختلفی بررسی میشود، خاطر نشان کرد: هر ارگان و سازمانی در موضوع عفاف و حجاب باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و کوتاهی خود را به گردن سایرین نیاندازد.
وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر دستور و حکم خداوند بوده و در موضوع حجاب باید به شکل صحیح و درست آن انجام شود و باید از آمران به معروف حمایت کافی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: امروز زنان باحجاب بسیاری در کشور وجود دارند که در عرصه علم، فناوری و ورزش با حجاب کامل در رویدادها و مسابقات حاضر میشوند و الگوی زن مسلمان را به دنیا معرفی میکنند و این امر موضوع مهمی است.
احمدی افزود: زنان امروز نزدیک به ۵۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند و باید از ظرفیتهای علمی و عملی آنان در حل موضوعات مختلف جامعه بهره برد و موضوع زن و عفاف حجاب نباید به دستاویز سیاسی برخی افراد برای اهداف کوچک تبدیل شود.
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