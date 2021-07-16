با پیشنهاد الغرافه یاد ایران افتادم/ از هواداران استقلال ممنونم

به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال با امضای قراردادی دو ساله رسماً هدایت تیم الغرافه قطر را بر عهده گرفت. استراماچونی روز چهارشنبه در نشست خبری معارفه شد و شب گذشته هم در تمرین این تیم قطری شرکت کرد.

این مربی حتی بعد از حضور در الغرافه، به تمجید از تیم استقلال ایران پرداخت و از هواداران این تیم تشکر کرد. استراماچونی معتقد است کار خوبی که در استقلال انجام داد باعث شد مورد توجه تیم‌های دیگر از جمله الغرافه قطر قرار بگیرد.

این مربی ایتالیایی در گفتگویی با روزنامه «کالچو مرکاتو» آخرین وضعیتش در قطر را تشریح و برای استقلال هم آرزوی موفقیت کرد. البته این مصاحبه برای قبل از دیدار استقلال با پرسپولیس در جام حذفی بوده و آرزوی موفقیت استراماچونی برای استقلال در دربی، به حقیقت پیوسته است.

مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:

* به محض دریافت پیشنهاد مربیگری از قطر، به اولین چیزی که فکر کردید چه بود؟

- مطمئناً تجربه ام در ایران به ذهنم خطور کرد که به لطف آن اطلاعاتم درباره فوتبال آسیا افزایش یافت. با کار بسیار خوب در استقلال این فرصت به من داده شد تا مورد توجه باشگاهی تاریخی در یک کشور جاه طلب مثل قطر قرار بگیرم؛ کشوری که در آن مربیان مشهور زیادی حضور دارند و این باعث افتخار من است.

* در لیگ قطر مربیانی مثل «ژاوی» و «لوران بلان» هم حضور دارند.

- آنها دو نماد فوتبال جهان هستند که صفحاتی از تاریخ فوتبال را نوشته‌اند. این دو مربی عالی لیگ قطر را بهتر از من می‌شناسند و دیدار با آنها باعث افتخار است. همچنین باید از «صبری لموشی» یکی دیگر از آشنایان فوتبال ایتالیا که کارهای بزرگی انجام داده است، یاد کنم.

* برداشت شما از شهر دوحه چه بوده است؟

- هنوز برای نظر دادن زود است اما می‌توانید ببینید که این یک شهر پیشرفته از همه نظر است. قطر بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد و سطح زندگی در این کشور بسیار بالا است.



نشست خبری استراماچونی در قطر

* شما اولین ایتالیایی هستید که در قطر مربیگری می‌کنید. از این ماجراجویی چه انتظاری دارید؟ (البته استراماچونی نخستین مربی ایتالیایی لیگ ستارگان قطر نیست)

- الغرافه یک باشگاه تاریخی است که بعد از یک دوره با شکوه باید دوباره پایه و اساس خود را ایجاد کند و به اوج برگردد. پیام شیخ واضح بود: او می‌خواهد تیم را رشد و رتبه چهارم فصل قبل را ارتقا بدهد یعنی رسیدن به سه تیم بالای جدول. رقابت بسیار شدید است و باید تلاش کنیم فاصله‌ها را کم کنیم، استعدادهای جوان را پرورش بدهیم و در رختکن تاثیرگذار باشیم.

* «وسلی اسنایدر» سابقه بازی در الغرافه را دارد و شما با او در اینترمیلان کار کرده بودید. آیا قبل از امضای قرارداد با وسلی صحبت کردید؟

- وسلی یک قهرمان شگفت انگیز است و یکی از ۱۰ بازیکن برتر در ۱۵ سال گذشته. او همچنین یک فرد بزرگ است. واقعیت این است که ما هنوز با هم صحبت نکرده‌ایم ولی فکر می‌کنم قطعاً با وسلی تماس می‌گیرم تا از او راهنمایی بخواهم. او به شیخ درباره من چیزهای خوبی گفته بود و باید تشکر کنم.

* فوتبال قطر در چه سطحی است؟

- در بالاترین سطح تاکنون. قطر پس از غلبه بر تیم‌های بزرگی چون ژاپن و ایران قهرمان آسیا شد و حالا آماده میزبانی در جام جهانی می‌شود که برای نخستین بار در خاورمیانه برگزار می‌شود.

* آیا دستیارانتان را به خودتان به الغرافه برده‌اید؟

- به نظرم در کشورهای جدید با فرهنگ متفاوت، یافتن ترکیب مناسب و همکاری بین روش و عادت‌های محلی و یافتن تعادل بسیار مهم است. «عمر دانسی» در الغرافه کنار من خواهد بود. «سباستین لتو» بار دیگر دستیار فنی است. پروفسور «مارکو کازر» مسئولیت قسمت ورزشی را بر عهده خواهد داشت. به آنها یوسف دانشیار که از استقلال آمده اضافه شده است. «دومنیک دواردو» مربی سابق تیم ساندرلند هم به عنوان مربی دروازه بان در الغرافه است.



استراماچونی در تمرین پنجشنبه الغرافه

* در الغرافه «هکتور مورنو» مدافع تیم ملی مکزیک حضور دارد.

- او بازیکن بسیار قدرتمند و باتجربه ای است اما قراردادش در آستانه اتمام است. نمی دانم باشگاه چه تصمیمی برای او می‌گیرد.

* استراتژی شما با مدیر ورزشی باشگاه در بازار چیست؟

- مدیر باشگاه ذهنیت و فلسفه هلندی دارد اما او واقعیت را به خوبی می‌داند. شیخ و خانواده اش به شدت من را می‌خواستند. از او به خاطر این امر تشکر می‌کنم و امیدوارم آن را در زمین جبران کنم.

* آیا به فکر جذب بازیکنی از ایتالیا هستید؟

- باشگاه در گذشته نشان داده است که قدرت جذب بازیکنانی مانند «مارسل دسایی»، «هری کیول» و وسلی اسنایدر را دارد. هیچ مانعی نیست اما بازیکنان مناسب برای پروژه‌مان لازم است نه اسامی بزرگ و پوششی.

به گزارش خبرنگار مهر، استراماچونی در پایان این مصاحبه که قبل از بازی روز گذشته پرسپولیس و استقلال در جام حذفی انجام شده، گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و از هواداران استقلال که همیشه در قلب من هستند تشکر می‌کنم. برای مربی تیم فرهاد مجیدی و پسرانش در دربی مهم جام حذفی بهترین آرزوها را دارم.

