نظام آموزشی مدارس اصلاح شود/ لزوم توجه به پژوهش

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد فعلی بدون توجه به امر پژوهش‌های کاربردی آینده کشور و دانش آموزان مدارس و دانشجویان را تأمین و تضمین نمی‌کند.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر ضرورت توجه به آینده پژوهی در نظام تعلیم و تربیت افزود: دستگاه تعلیم و تربیت گرفتار مشکلات دیوانی و روزمره شده و برنامه رو به جلویی ندارد.

نماینده مردم بابل توجه به آینده ۱۵ میلیون دانش آموز در دستگاه تعلیم و تربیت را نیازمند برنامه محوری دانست و افزود: آموزش و پرورش باید در تعامل با آموزش عالی، رویه‌های اصلاحی را در نظام تعلیم و تربیت در پیش بگیرد و رتبه بندی معلمان گامی بلند در تحقق این مهم است.

عضو خانه ملت با اشاره به ماهیت کار آموزش و پرورش یادآور شد: کشف استعدادهای خلاق و پرورش آنها در بستر امیدبخش تعلیم و تربیت نیازمند تلاش در مسیر الگوهای معرفتی، انسانی و اسلامی است.

کریمی فیروزجایی با انتقاد از رویه‌های ناسالم در عرصه آموزش و پرورش گفت: دستگاه تعلیم و تربیت نباید در چنبره نگاه‌های جریانی و حزبی به باشگاه گروه‌های تابلودار سیاسی تبدیل شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم با تأکید بر عزم مجلس انقلابی برای حاکم کردن دیدگاه‌های انقلابی و اسلامی در نظام آموزشی کشور افزود: مجلس با کمک دولت سیزدهم، نقشه راه آموزشی کشور را به سمت آرمانی تغییر خواهد داد.

این مسئول پارلمانی تصریح کرد: رها شدن نظام آموزشی کشور از الگوهای فلسفی غرب نیازمند تلاش و جدیت مدیریت انقلابی است.

نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به نقش مؤثر خانواده‌ها در اعتلای نظام تعلیم و تربیت گفت: اساساً بدون همراهی و یاری خانواده‌ها مشکلات دستگاه تعلیم و تربیت حل شدنی نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش اساس و پیشران توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور است.