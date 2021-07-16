حمایت از گروه های مطالبه گر وظیفه نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان امیری در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار کرد: پلیس استان همدان با تمام توان و در راستای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کنار گروه‌های جهادی، مطالبه گری در عرصه‌های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

وی افزود: همه مردم باید برای احیای فریضه الهی امر به معروف تلاش کنند و در صورتیکه به این وظیفه به درستی عمل شود شاهد کاهش ناهنجاری‌ها؛ جرایم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و پلیس تکلیف مدار و انقلابی نیز در راستای احیای این فریضه الهی در کنار مطالبه گران در عرصه‌های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در میدان خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر اینکه آموزش و توانمندسازی کارکنان انتظامی استان خصوصاً کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای نحوه حمایت قانونی از آمرین و ناهیان در دستور کار قرار گرفته، ادامه داد: همچنین با برگزاری جلسات منظم ماهانه و فصلی با مسئولان محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر چگونگی اجرای تکالیف؛ به صورت هدفمند بررسی و امیدواریم با تعامل، هم افزایی و کمک به یکدیگر و با استفاده از همه ی ظرفیت‌ها در جهت احیای این فریضه الهی تلاش خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین یاسر مظاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نیز از تلاش‌های نیروی انتظامی در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها تقدیر کرد و گفت: آمران به معروف؛ انتظار حمایت قانونی از سوی پلیس و مراجع قضائی را دارند.

وی اضافه کرد: هر اندازه در راستای احیای این وظیفه قانونی تلاش شود مأموریت‌های پلیس کاهش خواهد یافت و تعامل و همکاری فی مابین موجب تقویت جبهه انقلاب در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمنان خواهد شد.

معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این جلسه با توجه به مطالبه به حق مردم شهر ولایت مدار دارالمومنین و درالمجاهدین همدان در مقوله سگ گردانی و کشف حجاب، خواستار برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی با هنجارشکنان حریم امنیت اخلاقی و روانی جامعه شد.