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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۶

در ادامه سیاست های خصمانه؛

رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را تشدید می‌کند

رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را تشدید می‌کند

اعضای کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های خصمانه خود طرح ساخت ۵۱۰ واحد مسکونی برای شهرک‌نشینان در «بیت لحم» را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست «نفتالی بنت» قصد دارد شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را تشدید کند.

در همین ارتباط، کابینه رژیم صهیونیستی طرحی را به منظور ساخت ۵۱۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشینان در بیت لحم واقع در کرانه باختری به تصویب رسانده است.

پیشتر کابینه بنت به شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی وعده داد که هر ۳ ماه یک بار مجوز جدیدی برای شهرک سازی ها به آنها اعطا کند. مجوزها برای ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه باختری و قدس اشغالی اعطا خواهد شد.

«ایلیت شاکید» وزیر داخلی رژیم صهیونیستی ضمن تأیید خبر مذکور، اعلام کرد: اعضای کابینه با اعطای مجوزهای ساخت و ساز مذکور موافقت کرده‌اند. گفتنی است، از زمان روی کار آمدن نفتالی بنت در سوم تیرماه، شهرک سازی ها در اراضی اشغالی بیش از پیش گسترش یافته است.

کد مطلب 5258932

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