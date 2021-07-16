دو سوم جمهوریخواهان ایالت های جنوبی خواهان جدایی از آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی مشترکی که از سوی موسسات «یوگاو» و «برایت لاین واچ» انجام شده حاکی از آن است که دو سوم جمهوریخواهان ساکن ایالت های جنوبی آمریکا، خواهان جدایی از ایالات متحده هستند و حتی رویای آن را می بینند که با چندین ایالت همسایه خود؛ کشوری مستقل را تشکیل دهند.

حدود ۶۶ درصد از جمهوریخواهان ساکن در ۱۳ ایالت جنوبی آمریکا از جمله تگزاس، جورجیا، آلاباما و فلوریدا می گویند ترجیح می دهند از آمریکا جدا شده و اتحادیه خودشان را تشکیل دهند.

این در حالی است که در این ایالت ها حمایت از ایده جدایی طلبی در میان رای دهندگان مستقل ۵۰ درصد و در میان دموکرات ها ۲۰ درصد است.

مسئولان این نظرسنجی، اتحادیه جنوب را شامل ایالت های تگزاس، اوکلاهما، آرکانزاس، لوئیزیانا، می سی سی پی، آلاباما، جورجیا، کارولینای جنوبی، کارولینای شمالی، ویرجینیا، کنتاکی و تنسی می دانند.

منطقه کوهستان شامل ایالت های مونتانا، آیداهو، وایومینگ، کلرادو، نوادا، آریزونا و نیومکزیکو، با ۴۳ درصد دومین جایگاه را به لحاظ جدایی طلبی در میان جمهوریخواهان دارد.

در بین دموکرات‌ها بالاترین درصد حمایت از جدایی، ۴۷ درصد در منطقه اقیانوس آرام شامل واشنگتن، اورگن، کالیفرنیا و آلاسکا است.

اگرچه جدایی طلبی در ایالت های جنوبی آمریکا همواره جریانی رایج بوده است اما از زمان حمله به کنگره در ماه میلادی ژانویه این جریان شدت بیشتری به خود گرفته که این زنگ هشداری برای دولت واشنگتن است.