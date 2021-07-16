به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وی جایگزین فرد دیگری شده که به عللی نامعلوم از این سفر کنار گذاشته شده است. دیمن جوانترین فردی است که تا به حال به فضا سفر کرده است.
قرار است فضاپیمای نیوشفرد در تاریخ ۲۰ جولای سال ۲۰۲۱ به لبه فضا سفر کند. در این سفر خانم ماری والاس ۸۲ ساله نیز حضور دارد که مسنترین فردی خواهد بود که به فضا سفر میکند. وی یکی از ۱۳ زنی بود که در دهه ۶۰ میلادی در آزمونهای انتخاب فضانورد ناسا پذیرفته شد.
قرار است در این پرواز جف بزوس مؤسس بلواوریجین و برادرش مارک نیز حضور داشته باشند. صندلی چهارم این پرواز به قیمت ۲۸ میلیون دلار توسط فردی که هویتش اعلام نشده، خریداری شده بود. اما وی به علت تداخل برنامهها از این سفر انصراف داده است. در نهایت این صندلی به جوز دیمن مدیرعامل شرکت سومرست کاپیتال پارتنرز رسید. ولی وی ترجیح داد با دومین پرواز بلواوریجین به فضا برود و فرزند ۱۸ سالهاش را با اولین پرواز به فضا بفرستد.
اولیور ۱۸ ساله در سال ۲۰۲۰ از دبیرستان فارغالتحصیل شد و در حال حاضر در حال دریافت گواهینامه خلبانی است و در رشته مدیریت در دانشگاه Utrecht تحصیل میکند.
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