آغاز هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کردستان با رقابت ۱۲۱ کاندیدا

صدیق جدیدالاسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعاتی قبل رسماً همزمان با سراسر کشور در استان کردستان آغازشد.
وی افزود: در این دوره از انتخابات ۱۲۱ نفر در گروههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، لیسانسههای پروانه دار و بالاتر و گروه مامایی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی کردستان اعلام کرد: انتخابات این دوره در پنج حوزه واجد شرایط اخذ رأی با حضور ۱۲۱ کاندیدا در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، قروه و بیجار در حال برگزاری است.
جدید الاسلامی تصریح کرد: انتخابات نظام پزشکی مطابق با آئین نامه برگزاری انتخابات با رعایت پروتکلهای بهداشتی در شعب اخذ رأی سطح استان در حال برگزاری است و پس از اتمام زمان رأی گیری و تأیید هیأت نظارت، نتایج اعلام خواهد شد.
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