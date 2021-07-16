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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی کردستان خبر داد؛

آغاز هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کردستان با رقابت ۱۲۱ کاندیدا

آغاز هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی کردستان با رقابت ۱۲۱ کاندیدا

سنندج- رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی کردستان گفت: همزمان با سراسر کشور، هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان با رقابت ۱۲۱ کاندیدا آغاز شد.

صدیق جدیدالاسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعاتی قبل رسماً همزمان با سراسر کشور در استان کردستان آغازشد.

وی افزود: در این دوره از انتخابات ۱۲۱ نفر در گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، لیسانسه‌های پروانه دار و بالاتر و گروه مامایی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی کردستان اعلام کرد: انتخابات این دوره در پنج حوزه واجد شرایط اخذ رأی با حضور ۱۲۱ کاندیدا در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، قروه و بیجار در حال برگزاری است.

جدید الاسلامی تصریح کرد: انتخابات نظام پزشکی مطابق با آئین نامه برگزاری انتخابات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شعب اخذ رأی سطح استان در حال برگزاری است و پس از اتمام زمان رأی گیری و تأیید هیأت نظارت، نتایج اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5259020

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