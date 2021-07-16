مسئولان شهرستانی عزم جدی برای حل مشکلات مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ تیرماه مصادف با هفتم ذیحجه و سالروز شهادت امام محمد باقر به دست هشام بن عبدالملک اموی اظهار داشت: این روز را پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم، یکی از برکات وجود امام باقر آموزش مناسک حج به مسلمین و در نتیجه وحدت رویه حاجیان در اعمال حج بوده است.

قدوسی نژاد با بیان اینکه سه شنبه ۲۹ تیر ۹ ذیحجه روز عرفه و روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل است گفت: ۱۴ ذیحجه هم روز عید قربان شب و روز عرفه شب و روز توبه و مناجات با خداوند می‌باشد و برای این روز زیارت امام حسین و خواندن دعای عرفه در روز عرفه بسیار سفارش شده است و در این خصوص امام صادق فرمودند هر چه می‌خواهی و هر قدر می‌توانید در دعا و درخواست کردن در روز عرفه بکوشید.

امام جمعه موقت ورامین در خصوص تحولات افغانستان عنوان داشت: صحنه سیاسی و عرصه عملیاتی این کشور در دست سه بازیگر داخلی یعنی دولت مرکزی در کابل و طالبان و داعش است و گرچه در حال حاضر شاهد خروج آمریکا از افغانستان هستیم که همین خروج نشانه شکست راهبردی آنها در این منطقه است اما آمریکایی‌ها تلاش دارند از طریق دیگر نفوذ خود در افغانستان را حفظ کند و در این میان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان حمایت از دولتی است که بر اساس رأی مردم انتخاب شود یعنی جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل دهد.

وی با تاکید بر اعمال صرفه جویی های بیشتر در زمینه استفاده از انرژی‌های آب و برق گفت: از همه مسئولان و مدیران شهرستان می‌خواهیم نسبت به انجام وظایفشان متعهدتر باشند و با تلاش بیشتری گام بردارند و عزم جدی برای حل مشکلات مردم داشته باشند.