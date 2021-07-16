۵ درمانگاه تامین اجتماعی در استان اردبیل احداث می شود

قادر برجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اساسی‌ترین راهکار برای ارائه خدمات درمانی تقویت و بالا بردن کیفیت زیرساخت‌ها و تجهیزات پزشکی در اردبیل است اظهار کرد: این ارتقا باید متناسب با نیاز بیماران در مراکز درمانی و مطابق با آخرین تکنولوژی به روز دنیا باشد و در این راستا سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مؤثر و برنامه ریزی های لازم را انجام داده است.

وی بر نوسازی و ارتقا سایر تجهیزات قدیمی درمانی و به کارگیری نیروی انسانی مجرب تاکید کرد و افزود: در همین راستا پروژه تسریع و افزایش زیر ساخت‌ها در درمانگاه‌ها به منظور درمان سرپایی انجام گرفته و در چشم‌انداز توسعه نیز باید بیمارستان‌های مرکز استان و ارس پارس آباد در نقطه صفر مرزی از نظر میزان امکانات و تعداد تخت‌های بستری ارتقا یابد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه مطابق با سند توسعه سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در استان متعلق به تأمین اجتماعی باشد گفت: هم اکنون تنها ۹ درصد تخت‌ها زیر مجموعه تأمین اجتماعی است و باید در این زمینه ۱۵۰ تخت اضافه و اقدامات لازم برای افزایش ارائه خدمات به هم استانی‌ها انجام گیرد.

برجی در ادامه به روند احداث درمانگاه عمومی و تخصصی تأمین اجتماعی اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: این درمانگاه به مساحت ۴ هزار و ششصد متر مربع از سال گذشته روند اجرایی را آغاز کرده که در این مدت ۱۷ میلیارد تومان اعتبار مالی جذب شده و در سال جاری نیز جهت افتتاح در دهه مبارک فجر ۲۳ میلیارد تومان نیز اختصاص یافته است.

بزرگترین اورژانس تأمین اجتماعی کشور در اردبیل احداث شده است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه اورژانس مراکز درمانی دارای حجم بالای مراجعه بیماران است تصریح کرد: در سال‌های گذشته فقط یک اورژانس ۵۰۰ متر مربعی در اردبیل مستقر بوده که ظرفیت این مرکز ۱۰ تخت بیمارستانی بوده و پاسخگوی مراجعین نبوده است.

وی به ارتقا و توسعه مساحت پنج برابری بیمارستان سبلان اردبیل اشاره کرد و گفت: این اورژانس هم اکنون مساحت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربعی دارد و برای افزایش امکانات و تخت‌های بیمارستانی آن ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

برجی از افتتاح و بهره برداری از بخش دیالیز تأمین اجتماعی استان اردبیل نیز خبر داد و بیان کرد: این بخش با ۱۱ تخت و بالاترین تکنولوژی احداث شده و پاسخگوی نیاز تمام بیمه شدگان و بیماران دیالیزی استان اردبیل خواهد بود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل به سایر پروژه‌ها و بخش‌های افزوده شده به بیمارستان مرکزی تأمین اجتماعی اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: مرکز پرتو نگاری، تصویربرداری ماموگرافی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی. تی اسکن، سونوگرافی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان و مساحت یک هزار و ۳۰۰ متر مربع آماده بهره برداری و ارائه خدمات می‌باشد.

افزایش تخت‌های بیمارستان ارس پارس آباد به ۱۰۰ تخت

برجی به پروژه راه اندازی و تجهیز ۲ بخش جراحی زنان و مردان در بیمارستان ارس پارس آباد اشاره کرد و گفت: در ادامه این طرح‌ها توسعه اورژانس این بیمارستان نیز در حال انجام است و در سال جاری نیز با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار به پایان خواهد رسید.

وی بر تجهیز و ارتقا بخش ضدعفونی و شستشوی بیمارستان سبلان تاکید کرد و افزود: این بخش در جهت کنترل عفونت بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است و در این راستا ۳۵۰ مترمربع مکان شستشو و آماده سازی با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: طرح تجهیز هواساز بیمارستان سبلان نیز در مرحله مناقصه قرار دارد و برای این پروژه نیز در بیمارستان سبلان و ارس پارس آباد ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است

ارائه خدمات رایگان تأمین اجتماعی به بیماران بالای ۶۰ سال

برجی به پنج پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: این درمانگاه‌ها در شهرستان‌های نمین، گرمی، بیله سوار و اردبیل با اعتبار تعیین شده و با به روزترین تجهیزات پزشکی احداث خواهند شد.

وی بیان کرد: استان اردبیل در زمینه ارائه خدمات و نسخه‌های الکترونیکی رتبه اول را در کشور داراست و در این زمینه مراکز دولتی نیز به زودی به این امکان اضافه خواهند شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل از ارائه خدمات رایگان به بیماران بالای ۶۰ سال بیمه شده تأمین اجتماعی در تمامی بیمارستان‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: بیماران زیر ۶۰ سال نیز به جز در بیمارستان سبلان و ارس پارس آباد در تمامی مراکز درمانی سراسر کشور می‌توانند خدمات رایگان دریافت کنند.