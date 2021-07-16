مدال برنز جام جهانی سنگ نوردی فرانسه برگردن ورزشکاری از فارس

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: رقابتهای جام جهانی پا را کلایمینگ ۲۰۲۱ با حضور ۸۰ سنگنورد مرد و زن از سراسر جهان در ۱۰ کلاس در شهر «بریانسن» فرانسه برگزار شد و «ایمان ادریسی» از فارس در کلاس RP3 با سنگنوردانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسلوواکی به رقابت پرداخت و ضمن کسب رتبه نخست به فینال مسابقات صعود کرد که در این مرحله در رقابت با ورزشکاران کشور میزبان با از دست دادن گیره آخر، به عنوان سوم جهان دست یافت و صاحب مدال برنز شد.
حمیدرضا ایزدی در ادامه اظهار داشت: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس در راستای اهداف بلندمدت به منظور حمایت و پیشرفت رشته سنگنوردی استان فارس، نسبت به اعزام ورزشکار خود به این دوره از مسابقات اقدام نمود که از ایران ورزشکار دیگری نیز در رقابتهای جام جهانی حضور داشت که عنوانی بهتر از ششمی را کسب نکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات «پاراکلایمینگ » که به پا را سنگنوردی نیز معروف است، رقابتهای سنگنوردی داخل سالن است که برای ورزشکاران معلول توسط فدراسیون بین المللی صعودهای ورزشی (IFSC) برگزار میشود و ورزشکاران بر اساس نوع معلولیت خود در یکی از کلاسها ردهبندی میشوند.
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