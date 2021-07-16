آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایرانی به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلیل عندلیبی از آهنگسازان و نوازندگان شناخته شده موسیقی ایرانی که طی سالهای گذشته آثار متعددی را از خود بر جای گذشته به کرونا مبتلا شد.
فرزند محمد جلیل عندلیبی با انتشار متنی در صفحه شخصی این هنرمند پیشکسوت نوشته است:
دوستان گرامی متاسفانه پدرم کرونا گرفتند و ریههای استاد هم درگیر شدهاند.
برای سلامتی استاد محمد جلیل عندلیبی دعا میکنیم به امید خدا حالشان بهتر شود»
محمد جلیل عندلیبی از هنرمندان شاخص موسیقی ایرانی است که طی سالهای اخیر آثار و ملودیهای متعددی را با همکاری تعدادی از خوانندگان و هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان قرار داده است.
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