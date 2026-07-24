به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر جمعه در بازدید از مراحل احداث مجتمع مدیریت پسماند شهرستان عسلویه اظهار کرد: مدیریت بهینه پسماند از مرحله تولید تا امحا یکی از معضلات اصلی کشور است.

وی افزود: رویکرد کارگروه مدیریت پسماند طی بیش از یکسال گذشته بر رفع موانع مدیریت پسماند در سراسر استان با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مرتبط بوده به نحوی که در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ساماندهی سایت‌های دفع پسماند موجود، تهیه و تصویب مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان‌ها، در دستور کار قرار گرفته است.

زارع تصریح کرد: مکان‌یابی سایت‌های جدید مطابق با استانداردها و ضوابط زیست محیطی و ارزیابی اثرات محیط زیست مجتمع‌های پسماند شهرستان‌ها و نهایتا راه اندازی مجتمع‌های مدیریت پسماند در شهرستان‌های مختلف مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی نخستین مجتمع مدیریت پسماند شهرستان عسلویه خبر داد و یادآور شد: این طرح، مطابق مطالعات ارزیابی محیط زیست در شهرستان عسلویه با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است و خاکبرداری لندفیل پسماند عادی دارای ۹۰ درصد پیشرفت است.