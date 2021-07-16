سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۰۲ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۹۱ نفر با حال عمومی خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۷۹ نفر در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۴۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بوده و ۱۳ نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر با اشاره به فوت سه بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون هزار و ۳۲۳ نفر در استان بوشهر جان خود را به دلیل ابتلاء به کرونا از دست دادهاند.
وی بیان کرد: تاکنون ۵۹ هزار و ۲۳۲ نفر در استان بوشهر به کرونا مبتلا شدهاند.
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