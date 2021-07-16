برداشت انگور از ۳ هزار هکتار از باغات رباط کریم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت انگور از سطح سه هزار هکتار از باغات شهرستان رباط کریم در غرب تهران آغاز شد.

ارقام کشت شده در این شهرستان شامل «مهدیخانی»، «کندری»، «یاقوتی»، «سحابی»، «سمرقندی»، «مهری»، «شاهانی»، «عسگری»، «بیدانه» قرمز و سفید است.

در حال حاضر ارقام پیش رس مانند «مهدیخانی» در حال برداشت است، ضمن اینکه انگور شهرستان رباط کریم از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و عمده آن به میادین میوه و تره‌بار استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، قزوین، مرکزی و قم ارسال می‌شود.

از آنجایی که تربیت درخت انگور به روش داربستی باعث افزایش ۳ برابری تولید و ارتقای سطح درآمد کشاورزان می‌شود اغلب باغداران رباط کریمی باغات انگور خود را از بته ای به داربستی تبدیل کرده اند.