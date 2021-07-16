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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۴۶

برداشت انگور از ۳ هزار هکتار از باغات رباط کریم آغاز شد

برداشت انگور از ۳ هزار هکتار از باغات رباط کریم آغاز شد

رباط کریم- برداشت انگور در حالی از رباط کریم در غرب تهران آغاز شده است، که این شهرستان سه هزار هکتار باغ انگور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت انگور از سطح سه هزار هکتار از باغات شهرستان رباط کریم در غرب تهران آغاز شد.

ارقام کشت شده در این شهرستان شامل «مهدیخانی»، «کندری»، «یاقوتی»، «سحابی»، «سمرقندی»، «مهری»، «شاهانی»، «عسگری»، «بیدانه» قرمز و سفید است.

در حال حاضر ارقام پیش رس مانند «مهدیخانی» در حال برداشت است، ضمن اینکه انگور شهرستان رباط کریم از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و عمده آن به میادین میوه و تره‌بار استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، قزوین، مرکزی و قم ارسال می‌شود.

از آنجایی که تربیت درخت انگور به روش داربستی باعث افزایش ۳ برابری تولید و ارتقای سطح درآمد کشاورزان می‌شود اغلب باغداران رباط کریمی باغات انگور خود را از بته ای به داربستی تبدیل کرده اند.

کد مطلب 5259231

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    نظرات

    • کامران سلگی IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      باغات و باغداران رباط کریم عشق هستند دم همه کیشون گرم
    • سهیل IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      با عرض سلام،خواستم بگم ما خودمون از باغداران قدیمی و بومی محلات رباط کریم هستیم و به نظرم محصولات باغات انگور این شهرستان از نظر کمی و کیفی از درجه و نشان مرغوبین بالایی برخوردار است که اگر توسط دولت محترم مورد جهش و پیشرفت قرار گرفته شود شاهد بازدهی بالایی در آن هستیم ، که با احداث گلخانه و

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